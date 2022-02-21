 

Пилот самолета написал слово “Relax” в небе у границы с Украиной

21.02.2022, 11:40, Новости дня
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Согласно данным сервиса, самолет вылетел из Кишинева 17 февраля. Он провел в воздухе 1 час 38 минут и за это время своей траекторией написал слово relax. Затем самолет вернулся в Кишинев.

Как отмечает агентство Press Association, самолет летел на высоте 10 тыс. футов (более 3 км), иногда приближаясь к украинской границе на расстояние 25 миль (40 км).

За полетом в какой-то момент следили более 30 тыс. пользователей сервиса Flightradar24.

Now we’re relaxed. https://t.co/zhtzH7lQ9O pic.twitter.com/ozsd8dIbJx

— Flightradar24 (@flightradar24) February 17, 2022


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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