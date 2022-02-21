 

Брежнева рассказала, почему на ее Дне рождения не было Валерия Меладзе и Джанабаевой

21.02.2022, 11:40, Новости дня
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3 февраля певице исполнилось 40 лет. День рождения она отметила в одном и ресторанов Киева.

“Я люблю свой день рождения. И праздную его всегда. В этом году празднование было красивым в честь красивой даты”, – написала она.

Брежнева сообщила, что на праздновании было снято 500 фото.

“Счастье удалось зафиксировать”, – подчеркнула певица.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Почему нет младшего Меладзе и Джанабаевой”, – поинтересовалась подписчица moldir.8601.

Речь зашла о младшем брате супруга Брежневой, продюмера Константина Меладзе, – певце Валерии Меладзе и его жене и коллеге Альбине Джанабаевой.

“На празднике не было части моих родных и друзей. Не смогли приехать по разным причинам”, – ответила Брежнева.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в продюсируемую Меладзе украинскую группу “ВИА Гра” 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Замуж за Меладзе Брежнева вышла в 2015 году. Они тайно поженились в Италии. Общих детей у пары нет.

У Меладзе от первого брака с Яной Сум есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004), а также сын Валерий (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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