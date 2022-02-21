Катерина Ковальчук отметила день рождения с Гариком Харламовым на фоне слухов о расставании

Актриса театра и кино Катерина Ковальчук отметила свой 29-й день рождения в компании друзей и возлюбленного – юмориста и шоумена Гарика Харламова. Видео с праздника, которое попало в сеть, стало косвенным опровержением слухов о расставании пары. А за два дня до этого мама Гарика Наталья также поделилась фото с девушкой сына, а потом поздравила Катерину с днем рождения.

Будь счастлива наша нежная, красивая и талантливая девочка, – написала Наталья Харламова в сторис.

В начале февраля появились первые слухи о том, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов, которые обнародовали свои отношения прошлой осенью, разошлись. Поводом для сплетен стал “холостяцкий” отдых Катерины – она уехала на острова в то время как Гарик попал в больницу. Позднее Ковальчук не раз появлялась на публике, но почти всегда одна или с коллегами, например с Владиславом Ценевым, как в начале февраля на кинопремьере.

При этом говорить о личном и Харламов, и Ковальчук отказывались. Теперь, когда в день рождения девушки ее знаменитый бойфренд был рядом, фанаты праы успокоились – все-таки вместе сплетням вопреки.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук Поздравление от Натальи Харламовой

Напомним, ранее Харламов был женат на актрисе Кристине Асмус. Их свадьба состоялась в 2013 году, а 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Летом 2020 года супруги решили разойтись и сообщили об этом на своих страницах в Instagram. Казалось, между бывшими супругами остались хорошие отношения, в доказательство чему в январе 2021 года они вместе с дочерью Анастасией посетили показ фильма “Последний богатырь: Корень зла”. Однако реальность немного иная: прояснить ситуацию спустя некоторое время решила сама Кристина на своей Instagram-странице, где опубликовала пост с ответами на самые популярные вопросы от подписчиков. В частности, в каких отношениях они сейчас с Харламовым.

Все сложно… Он очень обижен на меня.

Катерина Ковальчу и Гарик Харламов, декабрь 2021 года