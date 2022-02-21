 

Последствия мусорной реформы в Петербурге будет проверять генпрокуратура РФ

21.02.2022, 11:25, Новости дня
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Больше ста муниципальных депутатов просят генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить законность действий чиновников Смольного при проведении мусорной реформы.

Депутат муниципального образования «Правобережный» Федор Грудин в своем Telegram-канале написал о коллективной жалобе, которую подписали 103 мундепа.

Народные избранники требуют не только проверить законность действий городских властей при проведении «мусорной реформы», но и добиться устранения нелегальных свалок, которые заполонили границу Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как отмечает Грудин, муниципальные депутаты получили десятки жалоб от жителей Петербурга на мусор во дворах, а также они указали местоположение нелегальных свалок. Поэтому народные избранники обратились к федеральному прокурору с просьбой разобраться с этим вопросом.

Проблема с мусором стала наблюдаться в Северной столице с начала этого года. Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым объявил о реализации новой мусорной реформы. Вот только результаты эксперимента остаются под большим вопросом, ведь горожане продолжают жаловаться на забитые мусорные контейнеры и редкий вывоз отходов.



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