Мнение: Новый памятник Сталину в Грузии

В Грузии на днях открыли новый памятник Сталину. Грантоеды из "Радио Свобода" негодуют.

В грузинском селе Вариани появился памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает телекомпания Formula. Вариани расположено в Горийском муниципалитете, регион Шида Картли, где фигура Сталина по-прежнему популярна – советский диктатор родился в этом регионе, в городе Гори.

Местные жители рассказали журналистам, что установили статую по собственной инициативе и на частной территории. Памятник Сталину стоит в публичном месте, у сельского родника.

Один из героев репортажа Formula заявил, что сам отреставрировал памятник, добавив, что большинство населения села – 90% – «уважает вождя». Местный житель также рассказал о своем отношении к советскому диктатору, отметив, что в его доме висит портрет Сталина, а на застольях он поднимает за лидера СССР тост.

Оппозиция и гражданские активисты Гори требуют от местных властей реагирования. Если выяснится, что памятник стоит на муниципальной территории, это будет нарушением Хартии свободы, запрещающей использование в публичных местах коммунистической и тоталитарной символики, подчеркивают они.

«Это продолжение российской пропаганды. То, что Россия делает, к примеру, в Украине – в виде войны, в Грузии она делает в виде гибридной войны. Думаю, местные и центральные власти должны говорить об этом громко, пресекая такие незаконные и безобразные случаи», – сказала одна из местных гражданских активистов в интервью телеканалу.

https://www.ekhokavkaza.com/a/31711600.html – цинк

Вчера ночью после ряда таких подстрекательских публикаций, памятник облили краской https://lenta.ru/news/2022/02/20/stalinnn/ из балончиков. Судя по тому, что даже "Радио Свобода" признает, что 90% жителей села уважают вождя, явно кто-то из приезжих, которых стыдливо называют "гражданские активисты". Как же их от Сталина корежит. Адекватным товарищам грузинам уважение за смелость.

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