Гнусный стереотип о русских женщинах – Личное мнение

Скажу как есть: меня лично задевает сложившийся на западе стереотип о нас — русских женщинах.



Фото: Соцсети

В их фильмах русская — это, в лучшем случае, шпионка КГБ.

В большинстве же случаев, нас представляют как беспринципных охотниц за мужскими кошельками.

На это обратила внимание ещё очень давно.

Помню: пошли с подружками в кино на «Сердцеедок» ещё в начале «нулёвых», а там героиня Сигурни Вивер, решив подцепить донельзя противного миллионера, притворяется именно русской.

Русской — значит, в понимании авторов фильма, всеядной и готовой на всё ради денег.

Десятилетиями, из года в год, западная культура зачем-то поддерживает этот оскорбительный, не имеющий ничего общего с реальностью стереотип.

Да, мы, в массе своей, очень симпатичные, но это вовсе не значит, что мы — hookers, как нас назвали — точнее, обозвали — в новом сезоне «Секса в большом городе».

Я работаю каждый день. Все мои подруги работают: кто-то лечит, кто-то преподаёт, кто-то проектирует.

Все при деле. Никто не живёт благодаря развитым сосательным навыкам.

Наши мамы все работали. Наши бабушки работали. Откуда ноги растут у такой наглой и откровенной лжи о русских женщинах?

Не так давно моя подруга вышла замуж за канадца. Не потому, что хотела в Канаду. Нет! Не хотела! Но влюбилась.

Не в Канаду влюбилась, а в канадца. Пришлось переезжать.Переезд Наде дался очень тяжело: в России у неё — успешный бизнес, который она построила «с нуля». Сама. Без мужика.

Подруга надеялась, что сможет рулить бизнесом из Ванкувера. Всё было знакомо, понятно, предприятие работало как хорошо слаженный механизм.

Не тут-то было!

Без личного присутствия Нади бизнес стал разваливаться на глазах: прибыль стремительно падала несмотря на ежедневные «зумы» с менеджментом.



Фото: istockphoto.com

Однако эта русская женщина не села на шею мужу-канадцу, хотя могла бы. Могла, но не хотела.

Всё, что хотела Надя — это спасти свой бизнес, понять, что с ним происходит. Сложно контролировать все процессы, даже если ты ежедневно в офисе. А уж если с «удалёнки» рулишь компанией, то практически невозможно разобраться, кто виноват и что с этим делать.

И в этом ей очень здорово помогли ребята из Амивео.

Амивео — это не стандартные консалетеры из барбер-шопов, которые вывалят вам кучу прописных истин, будут черкать маркерами на доске, расскажут, как у них, там, в цивилизованном мире, в Японии на «Тойоте».

Похоронят вас под кучей банальностей — «чтобы прибыль росла, оптимизируйте производство», «перестройте кадровую политику», бла-бла-бла — и укатят в закат кататься на роликах.

А вы останетесь с так и нерешённым вопросом: «Как?»

Как именно всё это сделать и кто конкретно виноват? Как найти «крысу» из «верхушки» компании? Как вычислить саботажников, интриганов? Кто именно подворовывает? Кто, почуяв свободу, начал работать спустя рукава?

Нужна помощь со стороны. В случае с Надей, помощь пришла со стороны бизнес-спецназа Амивео.

Ребята из Амивео — это не теоретики, а суровые практики с прокачанными бизнес-мозгами. Они сами внедряются на производство. Ныряют в пучину ада и мракобесия вашего бизнеса. Выявляют проблемы.

А, выявив, разрабатывают решения проблем конкретной — вашей! — компании, а не абстрактной «успешной крупной корпорации».

Внедряют решения они тоже сами, полностью отвечая за свои слова и действия.

Амивео могут нанимать сотрудников под определённые задачи, работать с мотивацией кадров, решать производственные проблемы. Ребята быстро вычисляют и мирно увольняют «кидал», ворюг, бездельников — так произошло и в Надиной компании. Ребята из Амивео выяснили, кто за откаты заключал заведомо невыгодные контракты, и нанимал на ответственные должности своих бестолковых дружков. Мирно уволили всю эту шоблу и наняли новых — профессиональных и честных — сотрудников.

Вот ещё парочка поразительных кейсов Амивео:

1) о сложном увольнении безумной яжематери;

2) о том, как Амивео помогли предприятию экономить по 165 тыс. руб. в месяц на фонде оплаты труда.

3) о том, как «звёздный» сотрудник пытался отжать долю собственника.

Ребята вытянули из глубокой ямы бизнес моей подруги. Ей даже не пришлось прилетать в Россию из Канады для этого.

Всё работает прекрасно, а у Нади родился мальчик.

В общем, если вам нужны гениальные бизнес-мозги в аренду — с большим удовольствием и от всей души рекомендую Амивео!

Девчонки, работаете? Хотели бы не работать, а быть на содержании у мужика? Почему?

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