Скандалы: Филькина грамота

Компьютерный анализ доклада члена Комиссии WADA Ричарда Макларена показал, что руководство организации может быть причастно к подтасовке фактов о допинге

Самое время вспомнить русскую поговорку о том, на ком шапка горит. Антидопинговая истерия в мировом спорте, разгоревшаяся не без участия всемирного антидопингового агентства WADA, прямо указывает на того, кто кричит громче всех. А громче всех выражает свое недовольство именно WADA. Поскольку благодаря деятельности агентства множество великих спортсменов уже «сожгли на костре» спортивной инквизиции, пора предъявить инквизиторам счет и опубликовать оглушительные факты.

Итак, по порядку. Наверное, сейчас мало кто помнит начало допинговых скандалов и образование по этому поводу специальной Комиссии WADA, куда входил небезызвестный канадец Ричард Макларен. Наверное, ни у кого уже не сохранились оригиналы файлов с текстами этого господина, которые официально и открыто размещались в Интернет… Ан нет, рукописи не горят. И сегодня мировая общественность должна узнать технологию того, как фабриковался липовый допинговый компромат. Ничего личного. Только голые факты.

Может ли быть, чтобы в столь ответственном документе, как доклад Макларена, со временем изменялся текст? Любому здравомыслящему человеку понятно, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Ведь на основании этого документа впоследствии от соревнований отстранялись лучшие из лучших спортсменов, атлеты с мировыми именами. Открываем два файла доклада Макларена на английском языке за разные даты и не верим своим глазам. В первом, более раннем файле с докладом, видим 97 страниц. Во втором, более позднем файле, их только 89. Из официального документа бесследно исчезли целых 8 страниц текста! Это ли не подтасовка фактов? Самое удивительное, что махинации с текстом доклада нашли отражение даже в названии файла. Это прямо как отпечаток пальца. Согласитесь, что если название позднего файла с докладом Макларена включает слово «newfinal», то это скандал. Не может быть нового окончательного документа. Он может быть только окончательным. Без вариантов. И как прикажете относиться к Комиссии WADA, если налицо беспрецедентная подтасовка?

Кстати, когда доклад Ричарда Макларена только появился, я немедленно провел его подробный компьютерный анализ. Вот что показал автоматизированный анализ текста на английском языке. Информативность была оценена по соотношению уникальных (лишь единожды упомянутых) слов текста к общему числу слов. Этот показатель для доклада Макларена составил чуть более 10%. Из чего следует наличие в тексте множественных повторений. Текст содержит фрагменты, иногда по несколько раз полностью повторяющие друг друга, что позволяет предположить использование технологии механического копирования и вставки абзацев и фраз в процессе работы над докладом. Это не свидетельствует в пользу серьезного и вдумчивого отношения к каждому слову доклада. Скорее это можно объяснить стремлением заполнить текстом максимальное количество листов. В целом текст доклада малоинформативный и только порядка 5% его слов имеет отношение к сфере компетенции WADA, в частности, тематике конкретных запрещенных веществ. Это позволяет серьезно усомниться в компетентности и научной обоснованности представленных в докладе положений.

В заключение я бы хотел отметить еще два факта, которые указывают на подтасовки в файлах, связанных с докладом члена Комиссии WADA Ричарда Макларена. Человек мог бы этого и не заметить, но вот компьютер вынес однозначный приговор. Смотрим файлы и делаем выводы. Во-первых, подпись Ричарда Макларена стоит только под сопроводительным письмом президенту WADA Крейгу Риди, тогда как сам доклад никем не подписан и юридически представляет собой «филькину грамоту». А во-вторых, компьютерный анализ выявил противоречие в датах. Сопоставьте даты на сопроводительном письме и титульном листе доклада Макларена и вы лично убедитесь в том, что доклад был направлен Крейгу Риди раньше (16 июля 2016г), чем он был написан (18 июля 2016г)… Нонсенс. Зимняя Олимпиада 2022 года стала последней каплей, переполнившей чашу терпения. Теперь пусть каждый сам решает — можно ли доверять судьбы мирового спорта функционерам, которые под видом борьбы с допингом банально подтасовывают факты и манипулируют общественным мнением. «Хайли лайкли», что функционерам WADA пришла пора объясниться…

Андрей Злобин