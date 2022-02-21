Мнение: Приятно иметь дело

Ночная новость: Макрон договорился о возможной встрече Байдена и Путина. Конкретная дата пока не называется, формат саммита тоже неясен — очная ли это будет встреча или по телевизору.

Штаты действуют в своей парадигме: с одной стороны они буквально толкают Путина на вторжение, делая широкий приглашающий жест и говоря: мы не намерены воевать за Украину, если что мы ограничимся введением санкций, а вчера вообще начали говорить о необходимости предоставления гарантий безопасности Польше. С другой Штаты оттягивают время вторжения бесконечными морковками на ниточке. Принцип «ни войны, ни мира».

При этом войска уже выдвинуты к границе на расстояние буквально в километр-два. Военные ночуют прямо в поле в буквальном смысле слова. Возникают классические эксцессы, когда роту солдат без офицеров на несколько суток попросту забыли, и солдатики остались даже без пищи на пять суток. Кормили их сердобольные местные жители. Есть даже информация (понятно, непроверяемая), что командиры частей получили приказ на вскрытие пакетов 22 февраля в 23:30 . Военные понимают, что это значит.

В такой обстановке оттяжка времени на принятие решения еще на день, еще на трое суток, еще на неделю снижает боеспособность войск, причем прямо-таки по экспоненте. То есть, Штаты не против вторжения, и даже очень-таки за, но при этом делают всё, чтобы оно состоялось в наименее благоприятных для Кремля обстоятельствах и условиях. Умно, ничего не скажешь.

С другой стороны, цель любой войны — в новых договоренностях. Особенно в ситуации, когда старые умерли. А старые умерли еще в момент рождения. Естественно, что именно по договоренностям и можно судить, кто в этой войне выиграл, а кто проиграл. Скажем, в Сирии вроде бы российская армия кого-то там разбила (кого-неясно, но допустим). Однако две трубы «Турецкого потока» пришлось резать безвозвратно. А именно за эти две трубы Кремль и воевал с Турцией. Отсюда простой вопрос — так кто в войне между Турцией и Россией на территории Сирии выглядит победителем?

Сейчас та же история. Если Байден договорится с Путиным обойтись без войны, но предложит мир на своих условиях, то почему бы и нет? Это просто ускорит процесс, вытащит из него ненужный, в общем-то, военный этап. Логика Байдена почти безупречна — либо Путин примет его условия, либо пусть воюет, а мы оттяжкой времени в критический период ослабим насколько возможно его возможности. При этом нужно учитывать и личностный фактор — фактор психологического портрета российского фюрера. Он труслив, неуверен и предпочитает максимально оттягивать рискованное решение, заводя его буквально в тупик. Любое решение, которое принимает Путин в критической обстановке, всегда принимается в крайне неблагоприятный момент как раз потому, что это решение всегда передерживается. «Правильное решение, принятое с опозданием, не является правильным»©

Собственно, к этому и подталкивают Байден вместе с Макроном кремлевских. Играть в чужую игру по чужим правилам. При этом пребывая в полной уверенности, что именно ты контролируешь процесс. Идеальный противник. Приятно иметь дело.

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