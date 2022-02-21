Украинский диверсант подорвался возле вокзала в Донецке

Украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке, сообщил официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

«По оперативной информации министерства госбезопасности ДНР, около 04.45 утра 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала [Донецка] подорвался украинский диверсант при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.