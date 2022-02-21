Большинство россиян выступили за штамп в паспорте

Согласно опросу ВЦИОМ, 56% россиян охотно поставили бы отметку о семейном положении в паспорт, причем среди женского населения этот показатель несколько выше.

Более половины россиян ответили утвердительно на вопрос, нужна ли им отметка о семейном положении в паспорте. Стоит отметить, что чаще об этом заявляли женщины – 65%, против 45% мужчин, следует из приведенной ВЦИОМ статистики.

«Безразличны к наличию штампов о заключении и расторжении брака 38% опрошенных, наибольшая доля равнодушных – среди мужчин (47%) и молодежи 18-24 лет (53%). Не хотели бы видеть данную отметку в удостоверении личности 5% опрошенных», добавляет ВЦИОМ.

Отметку о детях до 14 лет допускают в своем паспорте 67%, данная информация оказалась более важной для женщин (положительно высказались 74%). Однако оказалось немало опрошенных, посчитавших эту информацию неважной. Среди них были в основном мужчины (34%) и граждане 18–24 лет (40%).

Дополнительная информация, которую россияне хотели бы добавить в паспорт, включает чаще всего номер СНИЛС и медицинского полиса (по 39%). На втором месте – ИНН (34%). Третье место по популярности в этом опросе занимает водительское удостоверение (27%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Согласно проведенному ранее исследованию, более половины (57%) опрошенных россиян испытывают влюбленность на данный момент. При этом мужчин среди них больше, чем женщин (61% против 53%).