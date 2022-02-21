Украинские диверсанты проникли в ДНР на юге

Бойцы народной милиции самопровозглашенной республики ведут бой с группой украинских диверсантов, проникших на территорию республики с юга с целью дальнейшего выхода к границе России, сообщили в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР.

«Ориентировочно в 08.10 (совпадает с мскС) в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника», – приводит «Донецкое агентство новостей» сообщение ведомства.

По данным МГБ, украинские силовики попытались приблизиться к российской границе, но встретили сопротивление Народной милиции ДНР, идет бой.