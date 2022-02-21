 

В Киеве до конца 2023 года завершат строительство музея Революции достоинства – замглавы ОП

21.02.2022, 10:10, Новости дня
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“Мы поставили цель осенью этого года начать строительство музея Революции достоинства. Такие сроки определил президент Украины Владимир Зеленский”, – сказал Тимошенко.

Замглавы ОП сообщил, что на данный момент “все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации”.

Эскизный проект музея должен быть готов к 31 марта этого года. До 1 июля – завершена проектно-сметная документация. В течение июля-августа должен быть объявлен тендер на определение подрядной организации, а в сентябре 2022-го – начаться строительные работы.

“До конца 2023 года все работы должны быть завершены”, – подытожил Кирилл Тимошенко.

Формат Музея определен как многоцелевой культурно-образовательный центр, хранящий память о борьбе за права и свободы человека и раскрывающий особенности этой борьбы. Он призван стать открытой платформой для осмысления темы свободы и масштабных исторических процессов в Украине.

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/5040858105957933

Тимошенко сообщал также, что в этом году в рамках программы “Большое строительство” в целом будет реализовано 715 объектов в 24 областях Украины.

Контекст:

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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