Врага должна встречать вся 40-миллионная страна – командующий Силами теробороны

“Считаю, что врага должны встречать не Вооруженные силы Украины и другие силы безопасности и обороны, а вся 40-милионная страна. Как раз закон “Об основах нацсопротивления” и является законом, который говорит о всеохатывающем сопротивлении, которое у нас должно быть в стране”, – отметил он.

Галушкин также рассказал, что уже успели сделать в Силах теробороны.

“Мы уже развернули командование Сил территориальной обороны с подразделения обеспечения. Мы развернули четыре региональных управления с подразделениями обеспечения. Мы создали штабы 25 бригад Сил теробороны и 150 батальонов. В каждой области Украины развернута бригада, таких бригад 24, и в Киеве развернута 25-я”, – сообщил он.

Контекст:

Закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением. Об этом 24 января на брифинге заявлял министр обороны Алексей Резников.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—