«Готовность соглашаться с ядовитой чушью…»

«….легитимизирует будущую войну». Обращение «политического украинца» Юрия Макарова к бывшим соотечественникам.

Уважаемые бывшие соотечественники и граждане России, родившиеся уже после исчезновения некогда нашего общего государства!

Юрий Макаров. Фото из личного архива

Я, русский и от рождения русскоязычный житель Украины, который сознательно выбрал судьбу политического украинца, обращаюсь к вам через голову российских властей и российской пропаганды. Я, очевидно, имею шансы быть услышанным ничтожным меньшинством россиян — теми, кому не промыли мозги, кто не верит в дикие выдумки по поводу агрессивных, коварных, кровавых «укров». Вероятно, ваше влияние на текущие события минимально и ваша возможность предотвратить полномасштабную войну между нашими странами стремится к нулю, но я все же пытаюсь достучаться до вменяемых порядочных людей. «Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие. <…> Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти» (Быт. 19:26, 32). Как не очень практикующий православный, полагаю этот аргумент все же уместным.

Последние несколько недель и дней, которые мы провели в ожидании нападения вашей страны, углубили до невозможности трещину, которая пролегла между нами в 2014 году. Мы знаем, да что там, весь мир знает, что война пришла на нашу землю из России, мы также знаем, что в боевых действиях участвовали не только заезжие и местные маргиналы, вооруженные в российском «военторге», но и регулярные части Российских вооруженных сил. Наше настроение по отношению к РФ и россиянам колеблется в диапазоне от «все, не интересно, только ров с крокодилами» до «ну должны же быть там нормальные люди, не может не быть!». Нормальные, то есть как минимум признающие существование правды как таковой и ее отличие от лжи и бреда.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Нет, у нас не охотятся на русскоязычных граждан. У нас не запрещают разговаривать или читать по-русски. В наших книжных магазинах полно литературы на русском (изданной как у вас, так и у нас, в том числе Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Чехов, Булгаков и пр., вплоть до Пелевина), в Киеве по-прежнему живет и процветает Национальный академический театр русской драмы, в Национальной опере в репертуаре постановки Рахманинова («Алеко»), Чайковского («Евгений Онегин», «Иоланта»), Римского-Корсакова («Сказка о царе Салтане», «Моцарт и Сальери»), а в столичном дворце «Украина» выступают Меладзе и Малинин.

Нет, у нас нет внешнего управления «Вашингтонского обкома»: Киев регулярно (увы!) срывает официальные межправительственные договоренности относительно продвижения реформ, главным образом по борьбе с коррупцией, и все равно получает некую экономическую и военную помощь, хотя, глядя из Украины, ее могло быть больше.

Ни США, ни Евросоюз, ни Великобритания не определяют нашу внешнюю, тем более внутреннюю политику, это не просто преувеличение, это обычная злостная выдумка.

Нет, у нас не фашистское государство и тем более не «националистическое» общество. По так называемой «шкале Богардуса» (если попросту, это социологическая методика измерения ксенофобии) наша страна находится на одном из последних мест в Европе (!), а в правительстве, парламенте, местной власти и даже — о ужас! — в кресле президента находятся представители различных национальных меньшинств Украины, и это даже не является предметом особого внимания. Нашли фашистов!

Фото: AP / TASS

Нет, у нас нет политических репрессий ни против «экстремистов», ни против «иностранных агентов», это вообще не наши реалии и не наш лексикон. Открытые защитники «русского мира», доказанно пребывающие на российском содержании, вполне открыто занимаются своей, как мы считаем, подрывной деятельностью, а один-единственный политик, которого мы считаем организатором и вдохновителем «пятой колонны», сидит наконец под весьма комфортным домашним арестом. Открыть у нас уголовное дело против шпиона — настоящего шпиона, не очень-то и скрывающегося — целая неподъемная история, это вам не ДНР, не ЛНР и не Крым.

Нет, у нас по улицам каждый день не ходят кровожадные «нацики» с факелами, а когда это случается, в основном на камеры, раз в год, и под руку им попадается гей-парад или ромский табор (что само по себе тем не менее наш позор и наша проблема), их художества по масштабу не идут ни в какое сравнение с подвигами российских неонацистов.

Нет, мы не собирались устраивать и тем более не устраивали этнические чистки на Донбассе, но с помощью излучателей ненависти с российским клеймом многие наивные жители индустриального региона, долгое время бывшие самыми бесправными и самыми угнетаемыми подданными УССР, оказались готовы поверить байкам о распятых мальчиках, об обстрелах украинской артиллерией собственной территории и о возродившихся бэндерах. Горе тому, кто соблазнил малых сих.

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Ну как же так, не бывает дыма без огня! Если российское телевидение каждый день сообщает о распятых младенцах и геноциде русскоязычного населения, что-то должно быть в реальности? Нет! Нет!!! Украинские войска не обстреливают мирные кварталы и не травят их химическим оружием. Такого не было даже в самые горячие дни 2014–2015 годов.

Те, кто унаследовал навыки советской пропаганды, могут обойтись без малейшей частички правды, чтобы раздуть чудовищную ложь.

Да, у нас весьма и весьма несовершенная власть, но мы по крайней мере знаем, что через два с небольшим года у нас есть шанс ее переизбрать законным образом, а если она посягнет на наши свободы и ценности, мы снова воспользуемся правом на восстание, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Да, и это единственный намек на правду в тезисах российской информационной войны: у нас реально практикуется позитивная дискриминация (ограниченная и не очень последовательная) в пользу украинского языка — родного для трех четвертей населения страны, который к тому же долгие столетия испытывал притеснения. Вместе с тем политика государства Украина в этой области едва ли сильно отличается от аналогичного законодательства большинства стран Европы, где тоже защищают государственный язык. Да и в РФ с ее десятками этносов и культур вряд ли можно говорить о том, что государство не стоит на страже русского в ущерб татарскому, бурятскому, якутскому, калмыкскому или эрзя-мордовскому.

Фото: AP/TASS

Мы свободные люди, не представляем себе, как вы видите нас, чему из домыслов о нас вы верите, но ваша готовность соглашаться с ядовитой чушью легитимизирует будущую войну. Украина как государство или как плацдарм для неких «третьих сил» никогда не была угрозой для РФ — ни реальной, ни воображаемой. Помните, не только наши матери и отцы, жены и невесты (и мужья!), сыновья и дочери в случае полномасштабной войны снова будут оплакивать своих близких, как это беспрерывно происходит с 2014 года, вам ведь тоже предстоит хоронить своих детей, и их смерти будут на вашей совести.

Российскую армию уже не ждет ни легкая прогулка по украинской земле, ни цветы с хлебом-солью, мало не покажется.

Мы не призываем вас оказывать сопротивление режиму, в условиях нынешней РФ это невозможно и опасно для любого человека, не готового к биографии мученика. Но мы просим вас хотя бы не поддаваться искушению и не оказывать сошедшим с ума правителям нынешней РФ пассивную молчаливую поддержку. Не будьте соучастниками. Не берите грех на душу. Спасите себя и свою страну.

Юрий Макаров,

специально для «Новой»

Юрий Макаров — журналист, телеведущий, исполнительный продюсер НСТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины), обозреватель журнала «Український тиждень», председатель комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

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