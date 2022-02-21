 

С 2023 года для поступления в МГИМО потребуется справка о наличии судимости

21.02.2022, 9:31, Разное
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Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) изменит правила поступления в следующем учебном году.

В связи с открытием в институте нового факультета конкретных международных отношений и четких коммуникаций учиться на нем смогут только ранее судимые граждане Российской Федерации.

нам не впадлуВ вузе пояснили, что необходимость в создании новой структуры обусловлена стремительно меняющейся обстановкой в мировой политике и необходимостью использования новых подходов в международной дипломатии. Факультет будет выпускать высококлассных специалистов для участия в переговорных процессах с представителями Евросоюза, США, НАТО и Украины.

– В последнее время появился серьезный запрос на дипломатов качественно нового уровня. Это по-любому. Я отвечаю, что прежние методы и средства увещевания наших западных партнеров сегодня практически не действуют. Молодым пацанам, которые хотят построить карьеру в МИД России, стоит поучиться у Сергея Викторовича Лаврова. Важно донести до наших американских коллег, что нам не впадлу сесть за стол переговоров, — заявил декан факультета Станислав Барецкий.

В связи с высоким конкурсом в МГИМО поступающих на новый факультет будут отсеивать на основе уголовного ценза. Подать документы на обучение смогут только те граждане, кто был осужден за преступления не ниже средней степени тяжести. В список наиболее приоритетных статей УК РФ, за которые могут быть начислены дополнительные баллы на экзамене, вошли изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений и перевозка наркотиков. Абитуриенты, имеющие две и более судимости, смогут поступить на новый факультет без экзаменов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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