 

Вяльбе выступила за повышение возрастного ценза в фигурном катании на Олимпиадах

21.02.2022, 9:05, Новости дня
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Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе считает, что в фигурном катании в соревнованиях женщин стоит поднять возрастной ценз, и согласна с предложением допускать к участию в Олимпиадах только совершеннолетних.

«Думаю, в фигурном катании они все-таки повысят возрастной ценз, и это будет правильно. Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет. Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99% второго шанса у тебя уже не будет? Даже в художественной гимнастике у спортсмена может быть две-три Олимпиады», – передает ТАСС слова Вяльбе.

«Я не хочу особо обсуждать заявления [президента Международного олимпийского комитета] Томаса Баха, но в его предложении допускать к Играм только совершеннолетних есть резон», – добавила глава федерации.

Предложение о повышение возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет на ближайшем заседании планирует обсудить Международный союз конькобежцев (ISU), Бах на фоне допингового скандала вокруг 15-летней Камилы Валиевой сообщил о рассмотрении вопроса о допуске к участию в Играх только совершеннолетних.

Напомним, в прошлую пятницу Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.



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