 

Суд прекратил уголовное преследование экс-зампредседателя правления ВЭБ

21.02.2022, 9:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мещанский суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и бизнесмена из Хабаровского края Александра Лепихова, обвиняемых в хищении нескольких миллиардов рублей.

«Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», – цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Юлию Котомину.

В январе уже сообщалось, что следствие отказалось от обвинений в хищении 14 млн долларов. ГУВД Москвы позднее опровергло прекращение дела против зампреда ВЭБ.

Напомним, по версии следствия, Балло в 2008 году он вместе с соучастниками похитил часть кредита, выданного ОАО «Евразийский» на покупку 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал».

Кроме того, под следствием в итоге оказался заявитель и главный свидетель обвинения – бывший гендиректор ОАО «Евразийский» Сергей Яшечкин.

Накануне вынесения ему приговора в Мещанском суде Яшечкин был экстренно доставлен скорой из своего загородного дома в Истринскую районную больницу.

После вынесения приговора Яшечкин исчез из больницы и был объявлен в розыск.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Как британская королевская семья поздравила жену принца Гарри с 40-летием

10.02 / Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины

29.08 / Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с ЧП на складе

26.11 / Кулеба ответил, планируется ли введение в Украине военного положения

23.01 / Новый глава ХДС озвучил свою позицию по отношению к России

14.04 / Приставку Apple TV модернизируют

28.10 / Кафе и такси Свердловской области обязали установить защитные экраны

06.01 / “Напоминание, что настоящая любовь существует”. Зета-Джонс обнародовала романтичное фото поцелуя с Дугласом

24.06 / Джон Болтон рассказал о подлинных причинах своей отставки

14.02 / Умер режиссер фильма «Охотники за привидениями»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика