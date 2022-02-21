Суд прекратил уголовное преследование экс-зампредседателя правления ВЭБ

Мещанский суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и бизнесмена из Хабаровского края Александра Лепихова, обвиняемых в хищении нескольких миллиардов рублей.

«Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», – цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Юлию Котомину.

В январе уже сообщалось, что следствие отказалось от обвинений в хищении 14 млн долларов. ГУВД Москвы позднее опровергло прекращение дела против зампреда ВЭБ.

Напомним, по версии следствия, Балло в 2008 году он вместе с соучастниками похитил часть кредита, выданного ОАО «Евразийский» на покупку 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал».

Кроме того, под следствием в итоге оказался заявитель и главный свидетель обвинения – бывший гендиректор ОАО «Евразийский» Сергей Яшечкин.

Накануне вынесения ему приговора в Мещанском суде Яшечкин был экстренно доставлен скорой из своего загородного дома в Истринскую районную больницу.

После вынесения приговора Яшечкин исчез из больницы и был объявлен в розыск.