 

Вылет самолета с российскими олимпийцами в Москву задержали из-за проблем с багажом

21.02.2022, 9:05, Новости дня
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Вылет самолета с российскими спортсменами, участвовавшими в зимних Олимпийских играх в Пекине, задерживается из-за проблем с погрузкой багажа, сообщил один из спортсменов, возвращающихся с Олимпиады.

Борт должен был отправиться в 07.00 мск., сообщил источник ТАСС. После приземления в Москву состоится торжественная встреча команд на «ВТБ-Арене», а также чествование российских фигуристов на ГУМ-катке на Красной площади.

На борту отправятся, в частности, члены хоккейной сборной, завоевавшей в воскресенье серебряные медали Олимпиады, принимавшие участие в показательных выступлениях в воскресенье фигуристы. Прилетит также и трехкратный олимпийский чемпион Пекина в лыжных гонках, знаменосец сборной РФ на церемонии закрытия Александр Большунов.

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине.

Напомним, РФ по числу медалей на зимней Олимпиаде превзошла рекорд СССР.



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