 

Google обойдет российские санкции через криптовалюты и закладки

21.02.2022, 8:51, Разное
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Компания Google договорилась с крупными международными платежными системами о скором начале приема платежей по принципу казино и букмекерских компаний через криптовалюту в России.

Ожидается, что прием криптовалют компанией Google начнется на следующий день, после введения экономических санкций, запрещающих обработку платежей, где получателем является компания, не выполнившая условия закона «о приземлении».

– Мы не можем уже выполнять все российские законы, мы в них запутались настолько, что другого выхода для нас не остается, когда еще и большие штрафы в России – мы начнем работать с приемом платежей через криптовалюты, потому что нас все равно запретят с этим приземлением, – сообщили в российском офисе компании.

В Центробанке удивились полученной информации и сообщили, что не смогут полностью предотвратить хождение криптовалют в направлении компании Google и особенно в России, поскольку для этого придется опять отключать интернет. Представитель Федеральной налоговой службы заявил, что еще не готовы документы о том, как правильно организовать процесс сбора налогов с криптовалют и тем более закладок. Ожидается, что такую практику обхода санкций также примут и другие компании, запрещенные в России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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