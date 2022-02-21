 

Боевики 20 февраля 80 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный – штаб ООС

21.02.2022, 8:45, Новости дня
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В частности боевики обстреляли Красногоровку из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм, Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, минометный огонь вели по Гранитному, Староигнатовке, Светлодарску, Станице Луганской и другим населенным пунктам.

“В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья – удовлетворительное”, – отметили в посте.

За текущие сутки штаб ООС зафиксировал восемь нарушений, все – с применением запрещенного вооружения.

“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага”, – добавили в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/316605360494781

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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