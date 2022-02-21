«Власти нами просто манипулируют» — жители ДНР и ЛНР не верят пропаганде

18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о всеобщей эвакуации жителей, обосновывая это якобы усилившейся угрозой нападения Украины и начавшимися «провокациями». Позже выяснилось, что эти видео-обращения в действительности были записаны несколькими днями ранее, когда никаких «провокаций» (таких как зачем-то взорванный у здания администрации УАЗ) еще не было. После этого власти ДНР-ЛНР начали вывозить женщин и детей автобусами в Ростов, а мужчин призывного возраста, наоборот, насильно загонять в армию. Жители оккупированных территорий пропаганде не верят, уезжать никуда не хотят (да и не имеют возможности), Украину врагом не считают и воевать с ней не собираются.

«Мужчин призывают, а жены не хотят уезжать от мужей»

Дарья, Макеевка

Ситуация непонятная, ходят разные слухи. Мужчин с 18 до 55 призывают в армию. Парней с 16 лет в срочном порядке ставят на учёт. Образовательный и рабочий процесс приостановлены, работают только министерства, медики и полиция. Магазины работают, продукты есть без дефицита. Постоянно слышна артиллерия, особенно ночью. Стрельба доносится с окраин, причем выстрелы направлены сразу с двух сторон. Ощущается, как гудит земля, — прилеты, и как летит ответка. Но выезжать я не собираюсь: отца просто не выпустят, а бабушка очень больна. Жаль, что в доме нет подвала: при обстреле придется бежать через три дома, поэтому для нас безопаснее всего находиться дома.

Все становится похожим на боевые действия, которые проходили в 2014–2015 годах. Мы не знаем, постановка это или нет, но всем очень страшно, и мы готовимся к худшему. Мои знакомые все остались — это семей 15. Никто не хочет бросать мужей. Все стараются держаться друг за друга, и эти кадры с эвакуацией, которые транслируют по телевизору, — только отчасти являются правдой, остаться дома решили многие.

«Я не верю в войну, это какой-то абсурд, власти просто манипулируют нами»

Светлана, Донецк

Мне страшно. У нас постоянно понемногу стреляют, выстрелы доносятся в основном с окраин. Хорошо, что сохраняется связь и пока работает интернет. Вы не представляете, какое это ощущение — просыпаться каждый день и видеть, что ты вернулся в 2014 год. Я тогда тоже не уезжала, но не хотела бы проходить через это снова. У нас в войну стараются не верить, больше склоняются к мысли, что это все невзаправду — просто борьба политических сил.

У нас всегда были нормальные отношения с Украиной и Россией. Можно было спокойно видеться с родственниками, живущими там. Когда началась пандемия, закрыли блокпосты и выезжать можно было только по разрешению штаба ДНР, но как бы это ни было сложно, мы уезжали. А теперь что — разлука с семьей? Мужчин не отпускают, и большинство женщин из-за этого не хотят покидать дом. У меня много знакомых, которые остались. А как ты бросишь мужа или сына?

Я повторюсь: мне действительно страшно, я просыпаюсь в холодном поту, когда слышу выстрелы, но я уверена, что никакой войны быть не может — это просто какой-то абсурд. Власть манипулирует нами, заставляет жить в страхе, но только она, вероятно, не понимает, что в этом страхе мы живем многие годы. И звук сирены, которую сейчас включают по два раза в день, нам уже давно знаком. Такое ощущение, что они хотят посеять панику. И самое ужасное, что это им удается. Люди начали скупать макароны и гречку. Они ходят в магазины, как в последний раз в своей жизни. И кому мы должны сказать «спасибо» за весь этот генерируемый правительством страх — Путину, Зеленскому или Пушилину?

«В России нас никто не ждет. А панику провоцируют сами власти»

Олег, Донецк

То, что сейчас происходит, напоминает мне 2014 год, только спокойнее. Я привык к стрельбе и взрывам, и меня этим уже не удивишь. В тот год я уезжал, но на данный момент не вижу в этом никакого смысла. Это просто паника, которую спровоцировали власти, объявив о необходимости эвакуации. Куда нам бежать? Да и зачем? Нас в России никто не ждет. Я не думаю, что все это говорит о войне. Те, кто у власти, просто меряются своими амбициями и хотят набить карманы потолще.

Я не хочу воевать. Поймите, война в 21 веке — это что-то кощунственное. К тому же за кого воевать — за Пушилина, который в 2010 году у бабушек деньги отбирал? Сейчас нет такого лидера, за которого я бы хотел пойти на фронт или бежать сломя голову по повестке. Многим моим знакомым, кстати, принесли повестку прямо на дом, мне пытались всучить на улице, но я ее потом просто выбросил. Сейчас не 45-й. Армия уже не та, и война совсем другая. Я, как и многие, воспринимаю ее как очередной способ заработка и не более.

Женщин только и детей жалко, которые сейчас вынуждены жить в постоянном страхе. Они еще не забыли о бомбежках 2014-го. У меня дочка до сих пор по ночам плачет, когда ей снится, что мы укрываемся в подвале. Она боится даже лая собак, потому что, когда у нас гремела первая сирена, громко залаяла наша собака. Мне не хочется, чтобы моя семья проходила через это снова, поэтому я отправил их в Россию. И это была паника и слезы. Будет война или нет, но я не забуду того, что Пушилин вновь заставил моего ребенка плакать.

«Мужчин призывного возраста хватают на улице и запихивают в автобусы»

Диана, Луганск

Еще позавчера объявили всеобщую мобилизацию. Многим моим знакомым вчера пришли повестки просто массовой рассылкой, кому-то вручали прямо на улицах. Но в данный момент творится что-то невообразимое: мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и запихивают в автобусы силой. Мне буквально за полчаса до вашего звонка написала подруга со словами, что так забрали ее отца.

Никто ничего не объясняет, мужчины начинают просто не возвращаться домой, и мы должны смириться. Но я не понимаю, почему. Почему именно сейчас? Просто ситуация становится чем-то похожей на боевые действия в 2014 году. Тогда наша семья не уезжала, а сейчас я жалею, что мы остались. У меня сын призывного возраста, и если начнется война, я не хочу даже думать, что может быть… Несмотря ни на что, хочется быть рядом, пока есть эта возможность. Хотя у меня дочке всего годик недавно исполнился, и я не знаю, как она будет находится в такой обстановке.

У всех сейчас начинается паника. Мы не знаем, что хочет правительство, но никто точно не хочет повторения того, что было. Это просто ужасно. Меня коробит от звона этих сирен, от этих выстрелов. Нет, перестрелок конкретно возле нашего дома нет, но мы слышим, как стреляют на окраинах. Родственники, которые живут в Шахтерске, рассказывают, что и у них происходит то же самое. В Макеевке — тоже.

Что-то происходит повсюду, но мы не знаем что и не знаем, как с этим жить. Вроде бы все подбадривают и говорят, что за многие годы мы ко многому привыкли и многого натерпелись, но по большому счету как можно привыкнуть к войне? К шуму артиллерии? Это невозможно. Как бы мы ни готовились к худшему, нам все равно страшно. И было страшно 16-го числа. Все ждали нападения России, были в жутком напряжении, наши друзья в Одессе вообще не находили себе места. Но ничего не случилось. Зато теперь нам говорят ждать нападения Украины, и все превращается в какой-то грустный и глупый спектакль, которому нет конца.

«В магазинах ажиотаж, но уезжать никто не собирается»

Ирина, Донецк

Если говорить о Донецке, то здесь особо ничего и не происходит пока что. Ситуацию нагнетает только то, что раз в 15 минут проезжает машина и объявляет об эвакуации. Я сама по образованию журналист, поэтому больше доверяю собственным глазам, чем тому, что я читаю. Уехать отсюда мне бы хотелось, но дело даже не в том, что сейчас происходит, а в том, что это происходит буквально каждые полгода, все очень устали от этой нестабильности и неспокойствия. Конечно, я боюсь того, что здесь будет обострение, но у нас война по сути продолжается уже 8 лет, стреляют беспрерывно. Мои родители никуда уезжать не планируют — здесь их работа, их дом, их жизнь. Из моих знакомых не уехал никто, и знакомые знакомых, которые уезжали недавно, спустя несколько дней вернулись. В магазинах сейчас ажиотаж, люди делают запасы, скупают крупы, туалетную бумагу. Километровые очереди у банкоматов, банки даже установили лимит — не более 10000 в день на человека. Массово скупают бензин, на некоторых заправках он за пару часов заканчивается.

«Это мой дом и деваться мне некуда»

Мария, Донецк

Я не могу и самое главное не хочу никуда уезжать. Это мой дом и деваться мне некуда, к тому же у меня тут родители, бабушки и дедушки, и даже прабабушка, а также все мои друзья, мои животные. Я не могу просто оставить их тут. Я верю в то, что скоро это все закончится и у нас наконец-то все наладится. Что это все, так сказать, кульминация сейчас. Новости я читаю в различных Telegram-каналах, но там в основном пишут о ситуации в городе: где сейчас обстрелы, где очень громко, где тихо, и немного информации о решениях власти. Но я не доверяю никаким ресурсам. Сама работаю в сфере СМИ и знаю, как это всё работает. Я доверяю себе, друзьям и родным. Больше никому.

«Я не готов отдавать жизнь и здоровье ради бессмысленной войны»

Дмитрий, Луганск

На сегодняшний день большинство, если не все жители, Луганска сидят по домам, улицы пустые. Очереди, чтобы выехать, просто поражают воображение. В связи с приостановлением работы заправок машины могут ждать по 2 часа в очередях, чтобы купить бензин. Ночью по улицам ездят бобики без номеров, вербуют молодых парней, мои знакомые чудом смогли убежать и скрыться. В Свердловске уже местный мобильный оператор разослал сообщение о призыве мужского пола 18–55 лет, уточняется, что в случае неявки грозит уголовная ответственность, но тогда тюрьмы будет все переполнены. В Луганске мне пока не приходило сообщение, но если придёт, я никуда не пойду. Идёт полное нарушение прав человека. Почему я, если имею возможность и желание выехать, не могу этого сделать? Я свою жизнь и здоровье не готов отдавать ради бессмысленной войны. Люди боятся за своих родных, близких и свою безопасность. Почти половина всех, кого я знаю, уже уехали. Украина или Россия здесь будет — уже не важно, просто хочется стабильности и мира. Если будет возможность, первым же делом уеду отсюда, но пока я здесь в заложниках.

«Мужа забрали сразу, не дав вернуться домой»

Елена, Луганск

Мой муж 17 февраля приехал к маме в гости в Луганск. Год не был дома. Уже 19-ого ему принесли повестку и сразу же забрали. Муж не звонит мне, у него оператор «Лугаком», не доходят звонки. Другой телефон оставил у мамы, просто не успел забрать. Вчера вечером ей звонил, сказал, что их везут в Стаханов. У него украинская прописка, но домой вернуться не дают. Говорят — будешь служить.

«Я не считаю врагом ни Украину, ни Россию»

Алексей, Луганск

В Лугансе никто не паникует, все более или менее спокойно. Лично я уезжать никуда не собираюсь, у меня здесь дом. Никто из знакомых мужчин не уезжает, да и не может уехать. Женщин и маленьких детей увозят автобусами, это правда. Я читаю какие-то ресурсы в соцсетях, смотрю украинские новости и местные, но особо ничему не верю, только своим глазам. Началась мобилизация, но я пока стараюсь не думать об этом, не знаю, хотел бы я воевать вообще. У меня такая позиция — я не считаю Украину врагом и не считаю Россию врагом. Просто сейчас по факту из-за власти и всех новостей люди начинают верить в неправду, а потом разжигается огонь. Государство наживается на людях, а люди за это умирают.

«Переезжать нам не на что, с зарплатой 7 тысяч скопить что-то невозможно»

Ирина, Луганск

Постоянно мониторю соцсети и удивляюсь, сколько дезинформации кругом. Находятся еще и те, кто говорит, что мы сами виноваты и надо было еще 8 лет назад в 2014-м уезжать. Хочется ответить этим умникам — вы бы бросили все и уехали бы в одиночестве в незнакомый город или даже страну? А теперь представьте, сколько надо денег, чтобы спокойно переехать, перевезти все вещи и родственников. У нас минимальная зарплата 7000, скопить что-то было невозможно за все эти 8 лет. Мы не сами выбрали жизнь себе и своим детям в войне, просто у многих из нас нет выбора. Поэтому мы остаемся здесь.