Победный тупик

Не с Олимпиадой что-то не так, а с нами. Олимпиада — лишь частный случай.

Вот она прошла — и нету. Олимпиада прошла, а война никуда и не уходила. Она в разных своих проявлениях, пусть и фейково-гибридных, есть — и до Игр, и во время, и после. Новый век дал ей новые возможности на освоение разных вариантов — от Пекина-2008, через Сочи-2014, до Пекина-2022. В феврале 2014-го было еще грозовое предчувствие и некий люфт, а сейчас можно уже не стесняться и ни на что не оглядываться — нынче в тренде залповая прелюдия из всех пропагандистских, но не только, орудий.

Петр Саруханов / «Новая»

Официального закрытия Игр можно было и не ждать. Еще флаги висят, еще трубы басят — а добровольцы уже выстраиваются в шеренги. И те, кто клялся в верности олимпийским идеалам, славил олимпийский спорт как общепримиренческий символ и поздравлял атлетов с властных высот, с такой же легкостью мановением пальца отправляют людей во вселенскую топку. Обозначая истинное место любых больших Игр — они могут развлекать и отвлекать до определенного, давно уже назначенного «властителями дум» времени. Тенденция простая, но четко определенная — чем дальше, тем циничнее.

Не люблю, когда слово «война» употребляют в отношении спорта. Война — это другое, и даже в переносном значении лучше не злоупотреблять термином. Война, даже справедливая, — это смерть, а большой спорт все-таки за жизнь, даже если он опасен и яростен сверх меры. Мир держится за Игры, потому что они всегда — вызов неизбежному, миг радости вопреки всему. Они призваны быть именно торжеством жизни, но это в идеале, а в реальности Игры давно больны всем тем, чем болеет человечество.

И все-таки они живут и выживают сообразно возможностям.

Против пекинской зимней Олимпиады было слишком многое, чтобы она хотя бы элементарно состоялась.

Китай провел ее по жесткому антиковидному протоколу и тем самым — при всех просчетах и претензиях — спас ее от превращения в старты при больнице. За это стоит сказать хозяевам и организаторам спасибо. Не обошлось без скандалов, особенно под финал, но то же многоуровневое эпическое безумие вокруг «фигурки» (еще одно ненавистное мне слово) — не их вина, а отражение реальных проблем и элитного спорта, и всего олимпийского движения, и просто жизни.

Слово «победа» применительно к спорту имеет вполне определенный смысл. По большому счету, это его суть. При этом поражение — тоже суть, потому что проигравших всегда больше, чем победителей. Значительно больше. РФ в лице команды ОКР не выиграла эту Олимпиаду, но подобное могло возникнуть только в воспаленном мозгу совсем уж больных на всю голову ура-патриотов. Правда, таких, которые считают, что «Россию всегда обижают, но она все равно всех победит», очень много. Даже слишком, опасно много.

Команда ОКР во время закрытия Олимпиады-2022. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Потому что все успехи, в том числе, действительно потрясающие достижения лыжника Александра Большунова — с третьей золотой финальной точкой в марафоне, слишком легко пристегиваются к величию страны. Спортивные победы — это прекрасно, но если мы ничего другого не можем предъявить миру, кроме бряцания оружием и спортивных триумфов, то это беда. Если мы думаем, что нас за это будут одновременно бояться и любить, то это величайшее и тупиковое заблуждение. Бояться и любить — вещи несовместные.

Стремительно продвигаясь в таком направлении, мы можем окончательно потерять все, в том числе, то, чем сейчас так гордимся после Пекина-2022. Нас пытались лишить этой радости и выгнать из олимпийской семьи — за дело, но порой и избыточно, потому что несправедливо всех мазать одной краской. Но делать вид, что обман с допингом не касается государства, а спортивные победы всецело принадлежат ему, — это еще один двойной ложный набор.

Уважение не заработаешь одними победами, да и тех можно лишиться из-за одной только риторики. Но ведь риторикой наша власть, увы, не ограничивается.

Поэтому от прошедшей Олимпиады — двойственное чувство. Нет беспримесной радости. Она могла быть, но нам ее отравили. Под олимпийские фанфары и доносящийся с экрана лай.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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