Скандалы: «Железная леди» меняет имидж

Катерина Босов пытается предстать перед публикой бедной и несправедливо обиженной

Судебные тяжбы в российских судах по поводу раздела акций компании «Аллтек» (собственник угольного холдинга «Сибантрацит») завершились в пользу родственников основателя предприятия Дмитрия Босова. Однако его вдова Катерина Босов недавно вернулась из поездки по Европе и начала предпринимать новые попытки завладеть акциями «Аллтек». Она сделала неожиданный ход, подав заявление в правоохранительные органы по поводу «ложного доноса», который якобы сделала мать ее мужа.

Якобы молодая вдова стала жертвой нападок со стороны своей престарелой свекрови и близких родственников Дмитрия Босова, которые оспорили в суде заверенное рублевским нотариусом свидетельство о праве вдовы на «супружескую долю», т.е. половину акций, принадлежавших экс-супругу, и, само собой, возмутились ее поведением.

Даже если по заявлению Катерины Босов будет заведено уголовное дело, то наверняка оно быстро развалится. Поэтому, на первый взгляд, подача заявления в правоохранительные органы выглядит со стороны молодой вдовы абсурдным решением. Однако следует иметь в виду, что она уже обратилась с иском в кипрский суд. «Аллтек» — офшорная компания, зарегистрированная на Кипре. Деятельность офшорных фирм регулируется английским прецедентным правом, которое существенно отличается от принятой в России континентальной правовой системы.

Судя по ряду публикаций в англоязычных СМИ, Катерина Босов начала информационную кампанию по созданию образа «жертвы» — хрупкой, молодой женщины, которую «оболгала» российская пресса, а родственные мужа якобы лишили ее законных прав на владение угольным холдингом рейдеры и т.д. А если еще к копиям статей с этими душещипательными историями будет приложена копия уголовного дела о «ложном доносе», заведенном в России, то линия защиты вдовы в суде Кипра просматривается очень четко.

Когда Катерина Босов занимала руководящую должность в холдинге «Сибантрацит», то заказывала фотосессию в стиле «железной леди». С такой внешностью она могла бы успешно сниматься в «бондиане» и прочих голливудских боевиках. Однако новая тактика требует нового образа. Теперь в аккаунтах представлены фотографии миловидной, мягкой девушки без «боевого» макияжа, которая, скромно потупив глазки, улыбается в камеру. И вот на эту хрупкую и беззащитную молодую женщину циничная родня бывшего мужа пишет «ложные доносы»! Это возмутительно, что творится в стране, в которой медведи ходят по улицам, а агенты КГБ прячутся под каждым кустом!

Новая тактика Катерины Босов косвенно свидетельствует о том, что как юрист она признает юридическую правоту родственников Дмитрия Босова, но, тем не менее, попытки завладеть капиталами бывшего супруга она не прекращает. Выйдя замуж за олигарха молодая женщина, прожившая до поступления в институт в скромной двухкомнатной квартире с родителями, получила несколько особняков в разных странах мира, большое количество ценных бумаг и десятки миллионов долларов на счетах. До того, как она попыталась завладеть акциями компании, семья Дмитрия Босова относилась к ней с доверием. Но Катерине оказалось мало того, что она получала по закону.

Она сообщает журналистам, что вышла замуж по любви, была примерной женой и в то же время (!) подает иски и жалобы на близких родственников Дмитрия Босова о якобы «ложных доносах».

Как-то не вяжется такое поведение вдовы с образом «жертвы», хрупкой, слабой девушки. Ее способности к хитрым юридическим схемам выдают ее подлинную мотивацию замужества за олигархом.

Абсурдные жалобы, инициирование уголовного дела против своей свекрови и особенности английского права, похоже, наполняют Катерину силами и вдохновением для очередной схватки за контроль над «Сибантрацитом». Впрочем, наивность кипрских судей не следует преувеличивать. Они достаточно хорошо знакомы с реалиями российского бизнеса. Ведь в кипрских офшорах зарегистрировано множество российских компаний и практика судебных споров там наработана очень большая. Когда речь идет о претензиях на акции столь крупной компании, то даже выдающиеся актерские способности и статьи в Интернете о «лишениях», которые якобы претерпевает вдова, вряд ли окажут существенное влияние на решение кипрской Фемиды.

А вот что касается сюжета для голливудского сериала, новая роль Катерины Босов и те методы, к которым она прибегает, чтобы выиграть дело, вполне могут иметь успех. У Катерины Босов есть особняк в Беверли Хиллз за 30 млн долларов, подаренный Дмитрием Босовым. Это престижный район в Лос-Анжелесе, в котором живут известные артисты, крупные магнаты. Отсюда недалеко до Голливуда – «фабрики грез».

Визу в США Катерине Босов пока не дают, но если она пройдет кастинг у голливудских продюсеров, то вполне возможно, что скоро на «Нетфликсе» появится анонс нового сериала о русской девушке из трущоб, которая по любви вышла замуж на олигарха, а потом стала жертвой преследований СМИ и родственников бывшего мужа. Высокие рейтинги такому сюжету обеспечены…

Артем Голованов