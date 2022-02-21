Загадочный синдром чужой руки

Человеческое тело до сих пор имеет множество загадок, которые пока не под силу разгадать ученым. Некоторые исследователи говорят, что человеческое тело настолько же малоизучено, как глубины океана или космоса.

Одна из таких загадок это состояние, при котором организм воспринимает собственную конечность как нечто чуждое и при этом обладающее собственным разумом.

Синдром чужой руки (Alien hand syndrome – AHS), также известный как Синдром доктора Стрейнджлава, представляет собой причудливое и редкое неврологическое расстройство, при котором одна рука действует настолько непроизвольно и независимо, что пациент не осознает своих действий и думает, что у его рука управляется кем-то другим или имеет собственный разум.

Это может проявляться целым рядом очень странных способов. Рука пораженного человека может двигаться сама по себе, тянуться к предметам или хватать их, а также использовать и манипулировать ими без желания субъекта.

Иногда это проявляется настолько сильно, что человеку приходится физически сдерживать “чужую” руку своей здоровой рукой и использовать здоровую руку, чтобы разгибать пальцы “чужой” руки, чтобы заставить ее выпустить какой-либо предмет.

В других случаях рука может сама собой подниматься вверх и находиться в таком состоянии довольно долго, если ее насильно не опустить вниз.

В более серьезных случаях “чужая” рука может запихивать еду в рот пациента, швыряться предметами, надевать или снимать предметы одежды, нажимать кнопки приборов, поворачивать ручки, щелкать переключателями и выполнять различные другие действия.

Это может также проявляться как самоощупывание, когда “чужая” рука гладит человека по щеке, ощупывает его тело, проводит пальцами по волосам или даже щипает, царапает, тыкает, шлепает, бьет кулаком, а в очень экстремальных ситуациях даже пытается задушить человека, вцепившись в его горло.

Эта чужая рука чаще всего ведет себя так, словно непослушный ребенок, делая противоположное тому, что хотел бы хозяин. Например, пациент может положить сигарету в рот и зажечь ее нормальной рукой только для того, чтобы “чужая” рука вырвала ее изо рта. Или нормальная рука включает свет, а рука-враг тут же выключает его.

“Чужая” рука может также расстегивать пуговицы, когда нормальная рука пытается их застегнуть, хватать и отнимать что-то, что держит другая рука, и так далее, действуя как бы в прямом соревновании с доминирующей рукой.

В каждом случае человек чувствует, что его рукой словно управляет какая-то внешняя сила или что у нее есть собственная воля, и ему часто приходится физически одергивать или подчинять руку, иногда даже кричать на нее и приказывать ей остановиться.

Это привело к тому, что пациенты с синдромом часто разговаривали с пораженной рукой как с другим человеком, или обращались к ней в третьем лице, часто даже называя руку по имени. Интересно, что во многих случаях эти “чужие” руки и в самом деле вели себя так, словно принадлежат какой-то другой личности, не похожей на их хозяина.

Хотя в большинстве случаев такое поведение людей просто раздражало, были случаи, когда люди боялись своей руки, словно какого-то монстра или считали, что в их руку вселился демон. Продолжительность сеансов “одержимости” у рук обычно длится от нескольких минут до нескольких часов или даже дней.

Такое состояние было впервые описано и подробно задокументировано в 1908 году немецким нейропсихиатром Куртом Гольдштейном, который обследовал пациента, чья рука внезапно начинала действовать сама по себе. Рука совершала спонтанные движения, например, вытирала лицо или протирала глаза, а также хваталась за вещи и отказывалась их отпускать, независимо от того, насколько сильно этого желал пациент.

В некоторых случаях пациент мог проявлять подобие контроля над своенравной рукой, разговаривая с ней и приказывая ей что-то делать, но эти движения были медленнее и менее точны, чем когда рука находилась под сознательным контролем.

Интересно, что в данном случае пациент был правшой, а его “чужой” рукой была левая рука. Причем во время сеансов “одержимости” эта рука могла манипулировать и использовать предметы с таким же контролем и ловкостью, как и ее правая рука. В нормальном состоянии этот человек не мог так ловко действовать левой рукой.

С тех пор задокументированные случаи синдрома чужой руки были чрезвычайно редки: с 1908 года их насчитывается всего около 40 или 50 случаев, что делает его очень малоизученным.

В основном считается, что подобное состояние вызвано каким-то микро-повреждением областей мозга, которые связаны с двигательными функциями, в частности лобной долей, которая отвечает за двигательные навыки, такие как движение и речь, и когнитивные функции, планирование и организации, а также мозолистое тело, которое соединяет два полушария головного мозга.

В случае синдрома чужой руки все выглядит так, словно у пациентов на каком-то этапе нарушается связь между правым и левым полушарием мозга и пациент теряет способность контролировать правую или левую часть тела.

У большинства пациентов с диагнозом синдром в самом деле были обнаружены такие повреждения головного мозга, как травмы, хирургические вмешательства, аневризмы, дегенеративные заболевания головного мозга, инсульты, поражения или опухоли, но пораженные участки мозга были слишком различными, чтобы вызывать одинаковые синдромы.

Также остается неясным, почему это проявляется именно в своенравной и непослушной руке, которая, казалось бы, действует по собственному разумению, а не в ногах.

Типичный случай синдрома чужой руки, вызванный повреждением головного мозга, можно увидеть в следующем отчете из Медицинского центра Университета Бейлора,

“77-летней женщине с хронической фибрилляцией предсердий временно прекратили прием антикоагулянтов в связи с операцией на позвоночнике. Промежуточное введение низкомолекулярного гепарина не проводилось.

Два дня спустя, смотря телевизор, она заметила, как ее левая рука скользит по полю зрения. Ее левая рука безвольно гладила лицо и волосы. Она испугалась. Ее попытки управлять левой рукой правой рукой не увенчались успехом.

Она не контролировала левую руку в течение почти 30 минут и та продолжала совершать целенаправленные движения. Позже она отметила, что ее левая верхняя конечность онемела и немного ослабла, когда она восстановила контроль.

Ее муж помог ей сесть в машину, чтобы отвезти ее в больницу, и заметил, что она волочила левую ногу при ходьбе. В больнице компьютерная томография и магнитно-резонансная томография головного мозга показали острые инфаркты в обеих теменных долях. Трансторакальная и чреспищеводная эхокардиограммы не выявили признаков тромбоза.

В течение следующих 6 часов она постепенно обрела нормальный контроль над левой стороной тела. Был поставлен диагноз инсульта, возможно вследствие кардиоэмболии. Ее антикоагулянтная терапия была возобновлена, и ее выписали домой с рекомендацией постоянно поддерживать антикоагулянтную терапию”.

Почему случаи повреждения мозга проявляются как жуткая и словно одержимая рука и какой конкретный тип повреждения должен произойти, чтобы это произошло? Никто пока не знает.

Поскольку точные причины и механизмы этого состояния неизвестны, нет лекарства или реального эффективного лечения или лекарств от него. Как правило, лечение включает в себя то, что страдалец держит руку занятой, давая ей безопасный предмет, который она может держать, или что-то, с чем можно играть, или задание, которое нужно выполнить.

Другие методы, доказавшие свою эффективность, включают зажатие руки между ног, шлепки по ней, обливание теплой водой, словесные предупреждения или даже удары электрическим током. Известно, что в более крайних случаях люди с этим заболеванием просто выводили мошенническую руку из строя, надев кухонные рукавицы или замотав ее скотчем.

На протяжении многих лет синдром чужой руки использовался в художественной литературе и кино как для комедийного, так и для ужасающего эффекта. В конце концов, идея о том, что чья-то рука может быть одержима и обретать собственный разум, кажется концепцией, созревшей для такого обращения.

В частности, это было показано в фильме “Доктор Стрейнджлав”, в котором одноименный персонаж, которого играет Питер Селлерс, не может остановить свою правую руку от приветствия нацистской партии.

Еще одно использование чужой руки можно увидеть в фильме “Зловещие мертвецы 2”, в котором главный герой Эш, которого играет Брюс Кэмпбелл, сражается со своей одержимой демоном рукой, прежде чем отрубить ее топором.