Мужчина утверждает, что инопланетяне показали ему грядущую мировую войну

Мужчина утверждает, что во время рыбалки в Миссисипи его похитили и доставили на инопланетный космический корабль, где якобы пришельцы показали будущее человечества, пишет Daily Star.

Кэлвин Паркер утверждает, что его похитили прилетевшие из космоса инопланетяне и показали ужасное будущее человечества. В частности, ему показали результаты разразившейся мировой с тающей кожей людей.

Он сказал, что на борту инопланетного корабля он перенес околосмертный опыт. Его кровь была высосана из тела, а затем заменена чем-то неизвестным. По его словам, там ему показали события из прошлого, настоящего и будущего.

Кельвин утверждает, что пришельцы из космоса показали ему несколько видений будущего.

Он держал свои видения в секрете почти полвека, но теперь он в ужасе от того, что они начинают сбываться, и тогда он решил все рассказать.

Паркер говорит, что будет великая война, в которой одна сторона будет обвинять другую. В моем видении я видел, как кожа людей сползает с их тела.

– Я не знаю, ядерная это война или нет, но нация будет противостоять другой нации. На Земле не останется никого, кого не коснется эта страшная война.

Мужчина говорит, что человеческая раса выживет в этом глобальном конфликте.

– Через некоторое время люди начнут исцеляться, все объединятся и осознают свои ошибки». Но все наладится, медленно, но верно.