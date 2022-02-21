Люди – это потомки пришельцев со звёзд

На протяжении многих десятилетий человечество пытается найти контакт с иными разумными цивилизациями. Для решения этой задачи ведётся радиопрослушивание космоса, исследуются экзопланеты, анализируются свидетельства наблюдения НЛО. В то же время из поля зрения исследователей почему-то выпал тот факт, что ряд древних цивилизаций планеты являются космическими пришельцами.

Китай: вынужденные переселенцы

Среди государств современного мира Китай является одной из самых древних цивилизаций. При этом мифология этой страны больше похожа на научно-фантастический роман, чем на предания древности. Согласно распространённой легенде, первый император Китая Хуан Ди прибыл на землю в образе дракона на летающей колеснице со звёзд.

Дело в том, что два года назад в государственных архивах Китая случайно был обнаружен прелюбопытный документ. По словам учёных, текст старинного свитка утверждал, что астрономы древнего Китая в 48 году до нашей эры с прискорбием констатировали, что в созвездии Стрельца неожиданно перестала существовать одна из крупных планет, именуемая “планетой дракона”. Императоры страны считали, что их далёкие предки прибыли на Землю именно с этой планеты.

Произошло это из-за того, что планете угрожала гибель, поскольку звезда должна была превратиться в белого карлика. В кратчайшие сроки, как утверждают китайские предания, была организована и проведена иммиграция, которая прошла вполне успешно.

Относительно недавно учёные из Геттингенского университета подтвердили, что, по их данным, в годы, указанные в древнекитайских манускриптах, в созвездии Стрельца действительно погибла “планета драконов”. Причиной трагедии оказался взрыв звезды, вокруг которой вращалась планета.

Возникает вопрос, сколько лет назад произошло переселение. Ответ на этот вопрос даёт манускрипт “Чи”, в котором говорится, что “боги со звёзд” правили Китаем на протяжении 18 тысяч лет.

Египет: фараоны — мигранты с Марса

Если первые императоры Китая прибыли на Землю из дальнего космоса, то представители египетской цивилизации Земли являются мигрантами с Марса. В качестве доказательства можно привести веские доводы. Главными из них, безусловно, являются обнаруженные на Марсе пирамиды и лицо Сфинкса, полностью идентичные находящимся в Египте.

В мае 2019 года известный виртуальный уфолог Скотт Уоринг опубликовал данные своих исследований снимков марсианской поверхности, сделанные марсоходом NASA. На фото исследователь обнаружил вырубленные в скале силуэты людей, похожие на египетские фрески, а также крышки саркофагов, аналогичные тем, в которых хоронили именитых египтян во времена первых фараонов.

Индия: арийцы прибыли из созвездия Ориона

В священных текстах Индии, которые, по оценкам учёных, создавались с XVI до V веков до нашей эры, на более чем 2 000 000 манускриптах содержатся научные знания, многие из которых недоступны и современному человечеству.

В частности, Альберт Эйнштейн специально изучал санскрит, чтобы сравнить свои открытия с данными о физике, содержащимися в Ведах.

В свою очередь, Роберт Оппенгеймер во время испытаний первой атомной бомбы недвусмысленно процитировал строки из “Махабхараты”: Если сияние тысячи солнц вспыхнуло бы в небе, это было бы подобно блеску Всемогущего. Я стал Смертью, уничтожителем Миров.

В Ведах за тысячелетия до официального открытия описано число “Пи”. В специальном разделе содержатся подробные данные о пластической медицине. Мало того, древние хирурги умели проводить до 300 видов операций, а также протезировать практически все органы человека. В Ведах изложено подробное строение Солнечной системы, причём все планеты, включая Землю, описываются как шар.

Возникает вопрос, не указано ли в данных текстах место, откуда прибыли древние жители этой страны на Землю? Разумеется, данная информация существует. Согласно писаниям Вед, предки первых индоариев в обличии богов прилетели на нашу планету со звезды, расположенной в созвездии Ориона. Причина переселения та же, что и у предков китайских императоров — гибель родной планеты.

Из данного факта можно сделать вывод, что Земля — идеальное место, выбранное несколькими космическими цивилизациями для жизни, благодаря чему на планете образовалось несколько рас. Но лишь в индоарийских Ведах есть упоминание полной картины, описывающей события того времени, в том числе причину утери знаний и технологий космических цивилизаций.

Древние тексты утверждают, что всему виной стала война между потомками богов и асурами — существами, ведущими своё происхождение от демонов. Длительное противостояние происходило с применением ядерного, вакуумного, климатического, лазерного и нескольких других мощных видов оружия. Выжившие после ядерной войны за последующие тысячелетия утратили знания и технологии своих предков.