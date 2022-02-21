Глава МИД Украины назвал отказ Киева от ядерного оружия «ошибкой»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласился с утверждением, что отказ Украины от ядерного оружия был «ошибкой».

«Да», – приводит РИА «Новости» ответ Кулебы на вопрос, заданный в ходе интервью американскому телеканалу CBS о том, считает ли он, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия. При этом министр заявил, что Соединенные Штаты «частично» обязаны Украине.

«Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины», – добавил глава МИД Украины.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – сообщил Зеленский.

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума, отметила, что формат Будапештского меморандума не предполагает юридических обязательств в рамках международного права.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский шантажирует Запад разговорами о ядерном оружии. По мнению эксперта, Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать «грязную бомбу».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой».