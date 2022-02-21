 

Посол США пожаловался на сложности работы дипмиссии в Москве

21.02.2022, 7:37, Новости дня
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Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу американского посольства в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».

«Если высылки со стороны российского правительства продолжатся, будет очень трудно продолжать безопасно функционировать в качестве посольства», – приводит ТАСС слова Салливана, которого цитирует американское издание Politico.

Кроме того, посол выразил обеспокоеннсть уже существующими проблемами, например, что инфраструктура посольства устаревает, и исправить это не получается, так как соответствующие специалисты не могут получить визы в Россию.

Салливан озвучил имеющиеся «проблемы с лифтами, генераторами, электрическими трансформаторами, топливными баками и водяными насосами». Кроме того, посол отметил, что также существуют «реальные проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью, которые необходимо решать».

В минувший четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва предписала заместителю посла США Барту Горману покинуть Россию в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.



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