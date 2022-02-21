“У РФ хорошее представление, что мы намерены делать”. Блинкен ответил на предложение Зеленского обнародовать возможные санкции против России

Так он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского о публикации возможных санкций, который глава Украинского государства озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

Блинкен заявил, что США вместе с европейскими партнерами и союзниками разработали “массивный пакет санкций”, цель которых “первую очередь состоит в том, чтобы попытаться удержать Россию от начала войны”.

“Как только вы активируете их, этот сдерживающий фактор исчезнет. И до последней минуты, пока мы можем попытаться привнести в это сдерживающий эффект, мы будем пытаться это делать. Что касается подробного изложения санкций, то два момента. У России в целом довольно хорошее представление о том, что мы собираемся делать, но мы не хотим излагать детали заранее, потому что это позволило бы России попытаться спланировать действия против них. Таким образом, у нас есть очень четкий – и G7 не могла бы быть более четкой – массивный пакет, который будет быстро вводиться в действие в унисон между Соединенными Штатами и Европой и другими странами за пределами Европы”, – сказал он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли Испания, Германия, США, Франция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера РФ Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

19 февраля 2022 года во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон подтвердил готовность Лондона ввести санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину. Премьер Великобритании призвал Кремль отвести российские войска от границ Украины.

По мнению Зеленского, мирному решению ситуации вокруг страны могут помочь превентивные санкции против РФ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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