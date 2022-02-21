Отзывчивость матери связали с меньшим риском ожирения у детей



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ВОЗ называет детское ожирение одной из самых серьезных проблем, стоящих перед обществом в 21-м веке, а борьбу с ним — важной задачей. Считается, что ребенок страдает ожирением, если его индекс массы тела (ИМТ) превышает показатели 95% других детей его возраста и пола.

Для оценки индекса массы тела (ИМТ) используется классификация, принятая ВОЗ и включающая в себя четыре уровня: ИМТ <18,5 кг/м 2 — недостаточная масса тела, ИМТ 18,5 – 24,9 кг/м 2 — нормальная масса тела, ИМТ 25 – 29,9 кг/м 2 — избыточная масса тела, ИМТ > 30 кг/м 2 — ожирение.

Новое исследование американских исследователей показало, что дети, которые в раннем возрасте позитивно взаимодействуют с родителями или теми, кто их воспитывает, имеют меньший риск ожирения. Важными критериями отношений эксперты назвали эмоциональную теплоту от матери, отзывчивость и спокойную домашнюю обстановку. Ученые утверждают, что теплые отношения в семье были защитными факторами, даже когда дети сталкивались с бедностью или материнской депрессией.

В работе были проанализированы данные 1077 пар мать-ребенок из базы Национального института здоровья ребенка и развития человека в США.

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Эксперты подчеркивают, что хорошие семейные отношения также влияют на поведение детей, успехи в учебе, карьеру и здоровье. «Исследования в области воспитания детей показали, что типы семейных отношений влияют на поведение детей, успехи в учебе, карьеру и, что неудивительно, на здоровье, а также защищают от ожирения. При этом они никак не связаны с едой или диетой. Приятно осознавать, что, создавая любящую и безопасную среду, мы можем снизить риск детского ожирения»,— сказала одна из авторов исследования Брэнди Роллинз.

Последствия ожирения

Ожирение в детстве может нанести вред организму различными способами.

Дети с ожирением чаще имеют:

Высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Повышенный риск нарушения толерантности к глюкозе, резистентности к инсулину и диабета 2 типа.

Проблемы с дыханием, такие как астма и апноэ во сне.

Проблемы с суставами и скелетно-мышечный дискомфорт.

Жировая болезнь печени, камни в желчном пузыре и желудочно-пищеводный рефлюкс (например, изжога).

Детское ожирение также связано:

Психологическими проблемами, такими как тревога и депрессия.

Низкая самооценка и более низкое качество жизни.

Социальные проблемы, такие как травля и стигматизация.

Будущие риски для здоровья:

Дети, страдающие ожирением, с большей долей вероятностью станут взрослыми с ожирением. А ожирение у взрослых связано с повышенным риском ряда серьезных заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2 типа и рак.

По материалам с сайта CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США).