 

Макрон и Путин договорились о возобновлении работы в «Нормандском формате»

21.02.2022, 6:45, Разное
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Президент Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон договорились о возобновлении работы в «Нормандском формате» во время телефонных переговоров, которые состоялись сегодня. Они длились 1 час 45 минут, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Главы двух государств взяли на себя твердые обязательства предпринять все, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир», — заявили в пресс-службе президента Франции.

Елисейский дворец сказал о том, что Макрон и Путин пришли к согласию по следующим пунктам:

  • Возобновление работы в «Нормандском формате» на основе обменов и предложений, сделанных Украиной в последние дни.

  • Интенсивная работа, позволяющая в ближайшие часы провести встречу Трехсторонней контактной группы с целью получения от всех сторон обязательств по прекращению огня на линии соприкосновения.

  • Необходимость отдать приоритет дипломатическому решению текущего кризиса и сделать все возможное для его достижения.

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    В пресс-службе добавили, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие дни встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым. С этой целью в Париже будет проведено несколько консультаций.

    «Эта дипломатическая работа должна позволить достичь прогресса на основе последних обменов мнениями с привлечением всех заинтересованных сторон, чтобы, при наличии условий, привести к встрече на высшем уровне с целью определения нового порядка мира и безопасности в Европе»,

    — заявили в Елисейском дворце.

    В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Киев якобы «лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате». «С учетом остроты сложившегося положения дел президенты (Путин и Макрон — ред.) признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц "нормандского формата"», — также сказала пресс-служба президента России.

    После разговора с Путиным Макрон провел 30-минутный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский и украинский лидеры также разговаривали накануне.

    В коммюнике, выпущенном по итогам двух бесед, пресс-служба французского президента в очередной раз подчеркнула, что Эмманюэль Макрон «вновь высоко оценил хладнокровие своего собеседника и его решимость предотвратить эскалацию». В свою очередь президент Украины подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня. «Европейцы и союзники по НАТО продолжают внимательно следить за развитием событий и координировать необходимые средства давления и сдерживания», — подчеркнули в Елисейском дворце.

    Источник: Новая газета



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