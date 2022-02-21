 

Мнение: Кульминация

21.02.2022, 6:37, Разное
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Режим ЧС введен и в Курской области. Фактически предвоенное положение введено по всей границе с Украиной. Собственно, под это и принимались ГОСТы по чрезвычайным ситуациям, эвакуации и массовым захоронениям, так как в любом случае любые события будут проводиться в гибридном режиме, то есть, без формального объявления войны. На этот случай — вот и ГОСТы.

Происходящее развивается таким образом, что кульминация должна произойти приблизительно к середине следующей недели — в среду-четверг. В понедельник-вторник будут проведены ритуальные мероприятия в «парламенте», где будут формализованы уже принятые решения, и в среду они будут спущены на исполнение. Так что если что и начнется — то в ночь со среды на четверг начнется отсчет времени. Раньше вряд ли, а вот потом — как знать… Но долго тянуть предвоенную ситуацию нельзя, тут либо вперед, либо назад.

Источник: Эль Мюрид



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