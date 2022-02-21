РФ пока не сформировала ни одной ударной группировки вокруг Украины. Но это не значит, что нет угрозы – Резников

Ведущая спросила, свидетельствует ли происходящее сейчас на Донбассе о реальном пике обострения и возможно ли нападение “сегодня-завтра”.

Резников отметил, что ответ стоит разделить на две части – об обострении и нападении.

“Потому что обострение может быть больше: вчера было 130 обстрелов, сегодня пока 64. Все может быть больше, давайте смотреть на 22-е число [февраля], у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные дурноватые решения. Но я думаю, что эти решения приведут к отказу от Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Поэтому мы понаблюдаем за этим. По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что нет угрозы”, – сказал министр.

Угроза со стороны РФ существует с 2013–2014 годов, с тех пор, как был оккупирован Крым и отдельные районы Луганской и Донецкой областей, подчеркнул Резников.

“Мы абсолютно сознательно оцениваем все риски и угрозы. Украинские Вооруженные силы и украинский народ готовы к сопротивлению”, – добавил глава Минобороны.

22 февраля в Госдуме РФ будут рассматривать вопросы о ситуации на Донбассе и “об агрессии Украины против мирного населения этого региона”, заявлял депутат Госдумы от “Единой России” Виктор Водолацкий “Интерфаксу” 19 февраля.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18–20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение. Сегодня оккупанты нарушали режим тишины более 50 раз, один украинский военнослужащий получил осколочные ранения.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои “срочные” обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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