Оккупанты готовят фейки о якобы “обстрелах” украинскими военными населенных пунктов на Донбассе с беспилотников – разведка

“По данным разведки, главный специалист “министерства информации” так называемой “ДНР” Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов”, – сообщили в ОТГ “Восток”.

В пресс-центре отметили, что цель таких действий состоит в “демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений”.

“Поэтому ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках. Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стилы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза мирному населению, наши защитники огонь не открывают!” – говорится в сообщении.

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Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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