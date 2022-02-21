 

Кулеба рассмешил ведущих борьбой с камерой в прямом эфире

21.02.2022, 5:45, Новости дня
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с техническими сложностями при записи видео комментария для трансляции телеканала «Украина 24», чем рассмешил ведущих.

«Мне тут пальцем закрыли камеру», – прервал свою речь дипломат, заметив неисправность, информирует РИА «Новости».

На протяжении минуты Кулеба пытался настроить видеозапись. Он крутил камеру в руках, менял ее положение. При этом за кадром ему подсказывали, что делать. Затем глава украинского МИД продолжил записывать выступление «вверх ногами».

Ведущие телеканала прервали его, давясь от смеха. Они пообещали, что вернутся к словам Кулебы после «борьбы с техникой».

Ранее в эфире телеканала «Украина 24» Кулеба заявил, что Киев не готовит обстрелов и провокаций против РФ и «хочет мира».



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