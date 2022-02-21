 

Зеленский подтвердил Макрону решимость соблюдать режим тишины на Украине

21.02.2022, 5:45, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины, сообщил Елисейский дворец.

«Обмен мнениями произошел сразу после разговора Президента (Макрона) с президентом Путиным. Президент Республики еще раз приветствовал хладнокровие собеседника и его решимость не допустить эскалации. Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что европейцы и союзники по НАТО продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Украине и координировать необходимые средства давления и сдерживания.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и рассказал ему о новых провокационных обстрелах, Киев выступает за активизацию мирного процесса.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.

Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» РФ на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.



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