Кулеба заявил о стремлении Украины в НАТО вопреки сигналам из Европы

Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы со стороны ряда европейских участников Североатлантического альянса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS.

На вопрос о том, верно ли, что Украина выражает готовность отказаться от намерения вступить в НАТО министр ответил: «Нет, мы не даем таких сигналов. Большинство украинцев хотят, чтобы Украина была членом НАТО. Единственный сигнал, который мы даем миру, состоит в том, что, если Украина добьется успеха и если РФ отступит, то весь демократический мир будет в большей безопасности», передает ТАСС.

На уточняющий вопрос о том, оказывают ли другие страны давление на Киев, чтобы он «умерил настойчивость» в вопросе о членстве в НАТО, Кулеба ответил: «Есть страны, которые дают нам [такие] сигналы». «Этот сигнал исходил от нескольких европейских стран из числа членов НАТО», – отметил министр. «Все, что я могут сказать это то, что Украина стремится к членству в НАТО», – сообщил Кулеба.

Накануне на Украине заявили, Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги.

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15 февраля президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. 8 февраля глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.

Напомним, в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».