Мнение: РФ закрывает воздушное пространство над Азовским морем

Россия закрывает воздушное пространство над Азовским морем с 21 по 26 февраля включительно для проведения военно-морских учений.

Несколько боевых кораблей Черноморского флота сегодня уже зашли в Азовское море, где будут проводится ракетные и артиллерийские стрельбы.

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