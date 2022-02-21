Мнение: РФ закрывает воздушное пространство над Азовским морем
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Россия закрывает воздушное пространство над Азовским морем с 21 по 26 февраля включительно для проведения военно-морских учений.
Несколько боевых кораблей Черноморского флота сегодня уже зашли в Азовское море, где будут проводится ракетные и артиллерийские стрельбы.
Трансляция событий на Донбассе как обычно тут https://t.me/boris_rozhin
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Источник: Colonel Cassad
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