 

Мнение: РФ закрывает воздушное пространство над Азовским морем

21.02.2022, 5:34, Разное
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Россия закрывает воздушное пространство над Азовским морем с 21 по 26 февраля включительно для проведения военно-морских учений.
Несколько боевых кораблей Черноморского флота сегодня уже зашли в Азовское море, где будут проводится ракетные и артиллерийские стрельбы.

Трансляция событий на Донбассе как обычно тут https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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