Мнение: О логике момента. Котёл с жабой ме-е-едленно закипает?

Появилось нечто новенькое.

И, если честно, не слишком обнадёживающее. Пока Европа во главе с французским президентам Эмманюэлем Макроном предлагает сесть за стол и договориться сразу обо всём — некую «Ялту-2» вместо забуксовавшего «Минска-2», — за океаном гнут свою линию.

И чья возьмёт?

Елисейский дворец в воскресенье 20.02.2022 анонсировал встречи представителей Франции, России, Украины и ОБСЕ. Это, по его заявлению, должно позволить в будущем созвать встречу на высшем уровне для определения «нового мира и безопасности в Европе».

Сигнал позитивный. Но практически в тот же момент из-за океана прилетела другая «указивка».

Нагнетать!

Если вкратце, Белый Дом дал понять, что #Россия будет наказана в любом случае, даже если «вторжения» не будет. Ибо теперь, по новому плану, #США ответят на действия России не только в случае полномасштабного «вторжения» на Украину, но даже если ситуация в Донбассе будет находиться на «низком или среднем уровне кипения». Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CBS.

Контекст. Ведущая Маргарет Бреннан спросила, что будет делать Вашингтон, если Россия не нападет на Украину, но будет держать ситуацию на «низком уровне кипения», например совершая кибератаки. Типичный такой подставной вопрос, на что указывает, в частности, стопроцентное совпадение терминологии спрашивающего и отвечающего, причём последний в этой терминологии буквально дока.

«Это неприемлемо, и это одна из вещей, о которых мы подробно говорили с союзниками и партнерами в эти выходные. Это сценарий, согласно которому #Россия просто держит ситуацию на низком или среднем уровне кипения. И на это тоже будет ответ», — моментально ответил Энтони Блинкен. То есть, даже при сохранении status quo РФ получит порцию санкций, и лишь Вашингтон решит, какую именно.

Такой ответ льёт воду на мельницу российских «ястребов» — а в том, что в российском истеблишменте есть (вероятно небескорыстные) сторонники жёстких разборок с Украиной, сомневаться не приходится. По их логике, «#санкции введут в любом случае, а потому — семь бед, один ответ, — лучше ударить первыми».

Зачем нужно подбрасывать дровишек в их жаровню именно сейчас, когда ситуация висит на волоске, Бог весть. Но интересно ещё другое.

Прозвучало слово «кибератаки». Вашингтон загодя предупредил, что с них и начнётся «российское вторжение». Сами атаки последовали 14 февраля (напомню, военная атака предполагалась Белым домом на 16-е). В результате набега хакеров на сайты украинских госструктур не работали порталы кабинета министров, Минобрнауки, МИДа, Минспорта, Министерства развития общин и территорий, Минфина, Минэкологии и других ведомств. На них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, авторы которого призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего», а также сообщали, что все личные данные украинцев «загружены в общую сеть».

Только слепой не заметит, что надписи на украинском и русском выполнены с ошибками, вполне объяснимыми для не-носителя языка, тогда как на польском — правильно. Но США вслед за Украиной моментально «приписали» эту атаку российскому ГРУ. Причём сделали эту «аттрибутацию» с такой необычно высокой скоростью, что сами вынуждены были немного оправдываться. Мол, было необходимо привлечь к ответственности Россию за ее поведение.

И это также льёт воду на мельницу российских «ястребов», которые давно предупреждали, что Вашингтон берёт на себя все функции разом — и полицейского, и следователя, и прокурора, и судьи, и тем более пристава-исполнителя; защитника же в таком процессе не положено вовсе.

Вкупе с предыдущим… Это такая гибридная стратегия «миротворчества»?

Или всё же тактика чередования доброго и злого полицейского, где роль последнего Вашингтон благородно берёт на себя? Но тогда в чём цель такого «спектакля», ведь просто принудить Влада Безумного к отказу от войны сегодня — это как из пушки по воробьям: какие гарантии, что он не повторит тот же трюк послезавтра?

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