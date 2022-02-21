Денисова: После объявления мобилизации в ОРДЛО начались облавы, призыву подлежат даже 17-летние ребята

“По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, после оглашения общей мобилизации на не подконтрольных правительству Украины территориях начались облавы так называемого министерства государственной безопасности “ДНР” и “ЛНР”. Призову подлежат даже несовершеннолетние ребята в возрасте от 17 лет. В так называемых военных училищах незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” курсантам, которым 16–18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях”, – написала омбудсмен.

Она подчеркнула, что такие действия нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает привлечение детей к вооруженным конфликтам.

Денисова призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), международные правозащитные организации отреагировать на вовлечение детей в вооруженный конфликт и факты принудительного призыва детей, граждан Украины, в ряды незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/488655072615770

Главари террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник 19 февраля подписали указы о всеобщей “мобилизации” на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Проект “Радіо Свобода” “Донбасс.Реалии” и “Настоящее время” сообщали, что жители ОРДЛО не хотят идти в военкоматы, поэтому в ОРДЛО начались облавы на мужчин призывного возраста, людей забирают с улиц.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.

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