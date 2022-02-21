 

К Крымской платформе присоединилось еще одно государство

21.02.2022, 4:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Очень хорошую новость сообщила мне коллега из Лихтенштейна. Она официально подтвердила сегодня на встрече, что Лихтенштейн присоединяется к Крымской платформе. Это государство не принимало участия в учредительном саммите Крымской платформы, но сегодня оно присоединилось к нашим усилиям”, – сообщил глава МИД.

Пресс-служба министерства уточнила, что Лихтенштейн станет 48-м государством-членом этого формата.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу “не имеющей перспектив русофобской акцией” и заявили, что участие других стран в инициативе “неизбежно отразится на наших отношениях”.

Кулеба говорил, что в Киеве “реакцией российской стороны удовлетворены”.

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

1 декабря президент Украины заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации.

16 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам.

9 декабря Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию по Крыму. В ней, в частности, говорится о поддержке сотрудничества в формате Крымской платформы.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Правительство утвердило правила уничтожения фальсифицированного и контрафактного вина

17.10 / Рогозин анонсировал запуск на орбиту биологического спутника «Ковчег»

29.12 / В обвинении фигурантам дела “Хизб ут-Тахрир” не указали наличие украинского гражданства – адвокат

19.08 / DT – британский флот поможет Украине защититься от «большого бурого медведя»

24.12 / Луценко: Путин попал под влияние антикиевских сил и должен выплатить дань с 1169 года и покрасить мавзолей в украинские цвета

05.04 / “Порно-королева”, “Очень красивая, а в глазах – грусть”. Тина Кароль засветила голые бедра

09.07 / В Туркменистане стягивают тяжелую технику к границе с Афганистаном. Власти говорят, что талибы захватили город на границе

22.05 / Китайский марсоход “Чжуронг” приступил к исследованию Марса

18.01 / На Украине заявили о дефиците газа для прохождения отопительного сезона

02.10 / Инициатор создания платформы психологической помощи школьникам объяснила принципы ее работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика