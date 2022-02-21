Украина призвала провести международное расследование “попадания украинских снарядов” на территорию РФ – Кулеба

“Я призвал провести непредвзятое международное расследование якобы попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Об этом вчера сообщали российские СМИ. Но мы никого не обстреливали. Украине нечего скрывать, потому что мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не проводила. Если России тоже нечего скрывать, она должна поддержать проведение такого независимого международного расследования. Если они чувствуют, что правда на их стороне, пусть продемонстрируют максимальную открытость”, – сказал глава МИД.

ФСБ РФ заявила 19 февраля о двух разорвавшихся снарядах в Ростовской области РФ вблизи от украинской границы (за ней в том районе находятся оккупированные территории Луганской области). Следственный комитет России утверждал, что стреляли с территории Украины и один из взрывов якобы стал результатом использования системы “Град”. Кулеба опроверг причастность к инциденту Вооруженных сил Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российская информация о якобы обстреле территории Ростовской области РФ с украинской территории является фейком. Президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщение российских СМИ о снарядах провокацией.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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