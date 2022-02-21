 

Москва предупредила о последствиях игнорирования Западом обстрелов Донбасса

21.02.2022, 4:22, Новости дня
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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что политика западных стран по игнорированию обстрелов Донбасса украинскими войсками может подтолкнуть Киев к полномасштабному наступлению.

«Учитывая тот факт, что наши западные коллеги пытаются смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на востоке [Украины], с самого начала отрицая, что Украина обстреливает эти территории, предполагая, что все, что может произойти здесь, будет результатом российской провокации, с такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные дипломатом в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.

Российский дипломат добавил, что если Франция как участник нормандского формата «смогла бы повлиять на умы украинской правящей элиты и убедить ее, что она должна выполнять Минские соглашения и не открывать огонь по мирному населению Донбасса, то это можно было бы только приветствовать».

Накануне народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе. В этот же день Народная милиция ЛНР заметила активизацию всех видов разведки ВС Украины.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.



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