В РФ изменились правила выдачи СOVID-сертификатов

У граждан РФ с 21 февраля появилась возможность получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела.

Согласно приказу Минздрава России, теперь в сертификате появится информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела, передает РИА «Новости».

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, отмечали в пресс-службе Минздрава России.

Если у человека был подтвержденный методом ПЦР COVID-19, но он не обращался к врачу, после получения положительного результата теста на антитела ему могут оформить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.

Напомним, приказ Минздрава РФ о выдаче СOVID-сертификатов на основании наличия антител был опубликован на официальном портале правовой информации в начале февраля. Позже в Минздраве объяснили порядок выдачи COVID-сертификатов по экспресс-тестам. Как отмечал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, для получения сертификата требований к уровню антител на коронавирус нет, достаточно их наличия в организме.