Мнение: Проблема неделимой безопасности в Европе

Немецкий аналитик Александр Граф о системном противоречии между Россией и Западом по вопросу неделимой безопасности в Европе.

Проблема неделимой безопасности в Европе

Неделимая безопасность в Европе была продуктом разрядки холодной войны. Что это значит сегодня? Как могут Россия и Запад прийти к общим принципам, несмотря на сильно расходящиеся интересы? Время пересмотреть процесс Хельсинки и адаптироваться к новым реалиям.

Принцип неделимой безопасности возник на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Хельсинки, 1972-1975 гг. В то время неделимость означала, что права человека и основные свободы также применялись в странах Восточного блока.

Реализация «неделимости» после Хельсинки означала две вещи: смягчение наихудших последствий геополитического разделения для граждан и снижение неизбежных рисков военной эскалации. Сотрудничество времен холодной войны заключалось в постепенном прогрессе, несмотря на стратегический конфликт.

Все изменилось в конце 1980-х. В 1990 году Парижская хартия провозгласила «конец эпохи конфронтации и раскола на континенте». Он также определил демократию как единственную законную систему правления. 30 лет спустя это уже не консенсус.

Россия связывает неделимость с обязательством не укреплять безопасность за счет безопасности других государств, имея в виду расширение НАТО. Запад , напротив, рассматривает неделимость в первую очередь как право свободно выбирать членство в альянсе.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрождение разделенной Европы. Дальнейшая военная эскалация на Украине только укрепит эту реальность. Западу нужно перестать делать вид, что сейчас все еще 1990-е годы, и выступить с широкой и согласованной дипломатической инициативой.

Разорвать порочный круг эскалации будет уравновешиванием. Потребуется много творчества. Но это можно сделать, не нарушая основных правил и мер, согласованных в Хельсинки. Сейчас нужны с трудом достигнутые дипломатические компромиссы.

Обсуждения обещаний о расширении НАТО политически бесполезны. Этот кризис касается положения России в Европе, ее долгосрочного статуса и силы. 30 лет стратегических неудач, разочарований и непредвиденных последствий. Она прошла этот длинный путь.

Горбачев положил конец холодной войне и согласился на асимметричное разоружение, чтобы сделать возможными внутренние реформы, а также потому, что он представлял себе другой международный порядок: американо-советское совместное владение в общем европейском доме. Советский экономический коллапс и распад помешали этому случиться.

Правительство Ельцина изначально намеревалось интегрироваться с Западом. Он признал лидерство США. Министр иностранных дел Козырев, как известно, считал, что у России нет национальных интересов, отличных от Запада. Эта «романтическая» фаза быстро закончилась. Внутренняя оппозиция росла.

Внутренний конфликт обострился в результате конституционного кризиса 1993 года. Ельцин решил взорвать парламент и создать новую политическую систему с сильными президентскими полномочиями. Тем временем экономические трудности продолжались. Популярность Ельцина резко упала, а националистические силы получили поддержку.

Решение Запада о расширении НАТО усилило давление на Ельцина. Российская элита отвергла расширение, но не смогла его остановить. Россия зависела от финансовой поддержки Запада. Своим переизбранием в 1996 году Ельцин обязан российским СМИ и предвыборной стратегии США.

Когда расширение НАТО стало неизбежным, правительство Ельцина решило извлечь из этого максимальную пользу. Он подписал учредительный акт Россия-НАТО, но, что более важно, продвинулся вперед в процессе адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

ДОВСЕ был подписан в 1990 году при совершенно иных обстоятельствах. Он до сих пор (даже сегодня) определяет два военных блока: НАТО и Варшавский договор. Тогда Россия хотела адаптировать Договор, чтобы смягчить военные последствия расширения НАТО.

На саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 г. государства-участники подписали адаптированный ДОВСЕ, Хартию европейской безопасности и приняли Венский документ 1999 г. Россия пообещала вывести свои войска из Молдовы к концу 2002 г. и провести переговоры с Грузией о полном выводе .

Короче говоря: адаптированный ДОВСЕ так и не вступил в силу. Конгресс США, а затем и президент Буш настаивали на полном выводе всех без исключения российских войск сначала из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. В ноябре 2002 г. это станет официальной позицией НАТО.

1999 год был трудным. Вмешательство НАТО в Югославию весной ясно продемонстрировало бессилие России в вопросах европейской безопасности. Свершившийся факт Москве пришлось принять. Это был переломный момент в западно-российских отношениях.

Ельцин был и в ярости, и в усталости. Он хотел напомнить Западу, что Россия — великая держава, но на самом деле прервал свою поездку в Стамбул, пренебрегая критикой Запада в отношении Чечни. Ельцин хотел уйти. Он ушел в отставку по собственному желанию в декабре 1999 года. Впервые в истории России.

Четыре месяца спустя президентом был избран неожиданный кандидат: Владимир Путин. Он был выбран Ельциным и поддержан российскими олигархами как популярный, сильный человек, принимающий решения, из нового поколения — оплот против возможного возрождения коммунизма и судебного преследования.

Путин начал с обращения к Западу. Он надеялся на равноправное партнерство, то есть на возможное признание интересов России. С этим ожиданием Путин принял выход США из ПРО, 2-й раунд расширения НАТО и не слишком сильно возражал против войны в Ираке.

Однако западное признание российских интересов так и не материализовалось. Вместо этого путинское подавление старых олигархов, национализация СМИ и энергетических компаний, растущая концентрация власти и продолжающаяся война в Чечне привели к еще большей критике и отчуждению.

Короче говоря, Путин не получил того, на что рассчитывал, идя на уступки, которые он считал уступками. Оранжевая революция на Украине усилила его недовольство. Путин, однако, получил то, чего никогда не было у Ельцина: экономические средства для принудительного отстаивания национальных интересов в случае необходимости.

К 2007 году основной взгляд Путина на отношения между Западом и Россией изменился, о чем свидетельствует его выступление в Мюнхене. Россия возобновила полеты стратегических бомбардировщиков, вышла из ДОВСЕ (который НАТО не ратифицировала) и подписала Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном.

К несчастью для Путина, его решение более активно преследовать национальные интересы совпало с глобальным финансовым кризисом. Российская экономическая модель, на которой он основывался, оказалась неустойчивой и неспособной обеспечить долгосрочный рост. Общественный договор стал хрупким.

Выбрав Медведева своим преемником, Путин поставил перед собой задачу экономической и, возможно, даже политической модернизации (двухпартийная система). Но Медведев этого не сделал. Он не смог наладить сотрудничество по ПРО, потерял контроль в Грузии и провалился в Ливии.

В конце своего президентства Медведев потерял поддержку основных российских избирателей: силовиков и военно-промышленного комплекса. Вкратце: Охранителей (защитников). Путин пришел к выводу, что дальнейшие попытки сотрудничества с Западом будут тщетными.

Когда Путин в сентябре 2011 года решил вернуться в качестве президента, он, таким образом, занял конфронтационную позицию по отношению к Западу: никаких больше уступок, никаких попыток интеграции. Вину за внутриполитический кризис, разразившийся вокруг думских выборов, возложили на западное вмешательство.

Путин изложил новую программу: он удвоил усилия по военной реформе, разработал амбициозные планы социальных реформ, наложил больше ограничений на гражданское общество и способствовал экономической интеграции на постсоветском пространстве, которая ослабила бы нормативное давление ЕС: Евразийский Экономический Союз.

Украина была в центре этого проекта. В течение 2013 года Россия изо всех сил пыталась (кнутом и пряником) заставить Киев принять членство в ЕАЭС и отказаться от дальнейшей интеграции с Европейским Союзом. Москва в конце концов добилась успеха в ноябре 2013 года, по крайней мере, так казалось сначала.

Насильственная эскалация протестов на Майдане стала неожиданностью для всех (почти). Совпало много разных вещей: личная и политическая слабость Януковича, удивительная сила вооруженных националистических сил, поддержка и принятие Западом смены элит на Украине.

Для Путина украинская революция должна была быть не чем иным, как стратегическим кошмаром, в котором он винил трусость Януковича. Он не допустит той же ошибки. Перчатки были сняты. С его точки зрения, кампания по возвращению Крыма России была оппортунистическим ходом.

Аннексия Крыма ненадолго увеличила внутреннюю поддержку, но не решила структурных экономических проблем, которые западные санкции только усугубили бы. Однако Путин не отказался от Украины. Кампания на Донбассе обязательно продолжится. Остальное уже история.

(с) Александр Граф, аналитик Института Исследования проблем мира и безопасности Гамбургского Университета https://ifsh.de/impressum

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