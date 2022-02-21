 

Женщина без «Я» – Личное мнение

21.02.2022, 4:00, Разное
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В наших реалиях женщина без своего «я» — явление весьма распространённое. Обсудим на примере Решетовой.  


Фото: Соцсети

Настя в новом весе снова прилетела в Москву.

Ещё пару недель назад, когда она сюда заскакивала, ей здесь было очень тоскливо и депрессивно. За такое отношение к Родине инстаграмное сообщество её осудило, и теперь Москва для Насти — родная. Ещё и со смайликом влюблённых глаз.


Фото: Соцсети

Кстати, о весе: когда-то Решетова была очень худенькой. Видимо, конкурировала с Шишковой.

Сейчас это — тяжёлая баба с внушительным, разухабисто-цветастым тазом, который не в каждое кресло влезет. Видимо, у нового ухажёра — именно такие предпочтения.


Фото: Соцсети

Куда ветер авторитетного для неё в моменте мнения дует — туда Решёткина и глядит.

То грудь всем на обозрение вывалит, то голову платком покроет.


Фото: Соцсети

Сказали ссутулиться и изогнуться буквой «зю» на фото с крайне компактным сожителем? Сделала! Сказали выйти в свет с его бывшей? Не хочу, но выйду!


Фото: Соцсети

Лет 5-7 назад в Инстаграме был моден невидимый нос — Настя зачем-то отрезала свой. И без того, честно говоря, коротковатый для её высокого роста и большого, широкого лица.

Мало того, что выглядит непропорционально, так ещё и дышать через эти микроскопические сопелки тяжело, наверное.


Фото: Соцсети

Когда я смотрю на Настю, на её крупную, тяжёлую голову, в голове вертится диалог:

– Тук-тук-тук!
– Никого нет дома!

Женщина есть, а своего «Я» нет.

Жалко её. Чисто по-человечески жалко.

Встречали таких? А, может, сами — из таких?

Зависимы от общественного мнения? Используете фразу «мужу нравится» в качестве подкрепления своего мнения?

И как вам живётся? Что мешает найти своё «Я»?

За честные ответы буду особенно признательна.

Источник: Лена Миро



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