Женщина без «Я» – Личное мнение
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В наших реалиях женщина без своего «я» — явление весьма распространённое. Обсудим на примере Решетовой.
Фото: Соцсети
Настя в новом весе снова прилетела в Москву.
Ещё пару недель назад, когда она сюда заскакивала, ей здесь было очень тоскливо и депрессивно. За такое отношение к Родине инстаграмное сообщество её осудило, и теперь Москва для Насти — родная. Ещё и со смайликом влюблённых глаз.
Фото: Соцсети
Кстати, о весе: когда-то Решетова была очень худенькой. Видимо, конкурировала с Шишковой.
Сейчас это — тяжёлая баба с внушительным, разухабисто-цветастым тазом, который не в каждое кресло влезет. Видимо, у нового ухажёра — именно такие предпочтения.
Фото: Соцсети
Куда ветер авторитетного для неё в моменте мнения дует — туда Решёткина и глядит.
То грудь всем на обозрение вывалит, то голову платком покроет.
Фото: Соцсети
Сказали ссутулиться и изогнуться буквой «зю» на фото с крайне компактным сожителем? Сделала! Сказали выйти в свет с его бывшей? Не хочу, но выйду!
Фото: Соцсети
Лет 5-7 назад в Инстаграме был моден невидимый нос — Настя зачем-то отрезала свой. И без того, честно говоря, коротковатый для её высокого роста и большого, широкого лица.
Мало того, что выглядит непропорционально, так ещё и дышать через эти микроскопические сопелки тяжело, наверное.
Фото: Соцсети
Когда я смотрю на Настю, на её крупную, тяжёлую голову, в голове вертится диалог:
– Тук-тук-тук!
– Никого нет дома!
Женщина есть, а своего «Я» нет.
Жалко её. Чисто по-человечески жалко.
Встречали таких? А, может, сами — из таких?
Зависимы от общественного мнения? Используете фразу «мужу нравится» в качестве подкрепления своего мнения?
И как вам живётся? Что мешает найти своё «Я»?
За честные ответы буду особенно признательна.
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Источник: Лена Миро
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