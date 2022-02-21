СК возбудил еще одно уголовное дело…

…из-за «обстрела» территории Ростовской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за «обстрела» территории Ростовской области, сообщается на сайте силовой структуры. Производство начали по статье о покушении на убийство общеопасным способом ( ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК).

«По данным следствия, 19 февраля 2022 года, примерно в 5 часов утра, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области», — заявили правоохранители.

Фото: пресс-служба СКР

По версии силовиков, на территорию Ростовской области было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигли территорий населенных пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали. В СК отметили, что жертв среди мирного населения не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй день нового обострения в Донбассе. Главное

Всеобщая мобилизация, режим ЧС и беженцы в холодных автобусах

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за разрушения одного нежилого дома на хуторе Маноцкий и одной хозяйственной постройки на хуторе Патроновка в Тарасовском районе Ростовской области. Сегодня СКР возбудил два уголовных дела о применении запрещенных методов войны из-за обстрелов территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В МИД Украины настаивают, что вооруженные силы страны не производили никаких подобных обстрелов. «Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ», — пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

—