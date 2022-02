Польша по просьбе Украины созывает заседание постоянного совета ОБСЕ из-за обострения на Донбассе

Он отметил, что пригласил к участию специального представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Микко Киннунена и руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

“Решение проблем безопасности является основной задачей ОБСЕ”, – заявил Халачинский.

В прикрепленному к твиту письме украинского постпреда при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка указано, что, “учитывая быстро ухудшающуюся ситуацию с безопасностью на местах”, украинская сторона просит Польшу, председательствующую в ОБСЕ, созвать заседание постоянного совета ОБСЕ на 21 февраля “с целью обсуждения развития событий и принятия решения о соответствующих направлениях действий для деэскалации напряженности и возвращения ситуации в русло дипломатического диалога”.

“Пользуясь случаем, хочу вас заверить, что Украина остается твердо приверженной политико-дипломатическому урегулированию”, – говорится в письме.

Upon request of @UKRinOSCE the * @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd

— Adam Ha * aci * ski (@AdamHalacinski) February 20, 2022

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. США, НАТО и Украина заявляли, что пока не видят существенного отвода российских войск от украинских границ.

17 февраля Байден заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.

Блинкен 19 февраля заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—