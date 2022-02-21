 

В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма

21.02.2022, 2:55, Новости дня
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Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и защиты их права на самоопределение, сообщил координатор интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко.

«Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела», – рассказал он РИА «Новости».

Возглавляют группу добровольцев сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.

«Я, как житель России, не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свои права. Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение», – сообщил Козенко.

Ранее стало известно, что свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.

Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» РФ на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.



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