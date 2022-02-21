 

Милицию в Белоруссии перевели на усиленный вариант несения службы

21.02.2022, 2:55, Новости дня
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Сотрудники органов внутренних дел Белоруссии с понедельника усиливают меры по охране общественного порядка в связи с проведением 27 февраля референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию страны, сообщили в МВД республики.

«Сотрудниками милиции с 21 февраля будут взяты под круглосуточную охрану помещения для голосования», – приводит сообщения источника в ведомстве ТАСС.

Досрочное голосование на конституционном референдуме пройдет с 22 по 26 февраля. В связи с этим с 21 по 28 февраля организуется круглосуточная работа оперативно-ситуационных штабов, личный состав органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы, сообщил ранее начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Белоруссии Александр Купченя.

По его словам, для охраны общественного порядка сформированы резервы личного состава. В МВД также обратили внимание на то, что для обеспечения реагирования в круглосуточном режиме предусмотрены «дополнительные мобильные группы в полной экипировке, которые будут готовы к действиям по пресечению правонарушений и задержанию правонарушителей». Кроме того, отметил начальник главного управления, средствами тревожной сигнализации оснащены все объекты, на которых расположены участки для голосования.

В МВД уверяют, что сотрудники милиции готовы обеспечить правопорядок, включая личную безопасность членов участковых комиссий. «Сил и средств для этого достаточно», – сообщил Купченя. В ведомстве проинформировали, что милиция фиксирует каждое обращение членов комиссий, которые получают угрозы и оскорбления в свой адрес в связи с деятельностью по подготовке голосования. По данным на 18 февраля, белорусскими следователями уже возбуждено девять уголовных дел, в том числе по фактам воспрепятствования права на участие в референдуме, незаконных действий в отношении информации о персональных данных, клеветы и порчи имущества.

В воскресенье сотрудники КГБ Белоруссии задержали группу людей, планировавшую срыв референдума в республике; злоумышленники получали «указания из-за рубежа», выступали с призывами к порче бюллетеней и запугиванию членов избирательных комиссий.



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